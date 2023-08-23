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美女幹部涉貪被雙開 35歲就掌國企 網：「上面」有重要的人

中國新聞組／北京23日電
中國冷豔美女幹部鞠雅，才35歲就當上資產超過2200億元的國有企業董事長。（取材自微博/廉潔南昌）
中國冷豔美女幹部鞠雅，才35歲就當上資產超過2200億元的國有企業董事長。（取材自微博/廉潔南昌）

中國國企「紅谷灘城市投資集團」、現年41歲的女董事長鞠雅，今年6月因涉及貪腐被逮，外型亮麗的她引發許多網友關注。近日據官方消息指出，鞠雅因嚴重貪腐遭到開除黨籍與公職。資料指出，鞠雅35歲就當上資產超過500億元（人民幣，下同，約68.9億美元）的國有企業董事長，網友表示，如此年輕就當上董事長，如果不是特別優秀，就是「上面」有重要的人。

南昌市紅谷灘區紀委區監委指出，鞠雅身為黨員幹部、國企「一把手」，喪失理想信念、背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，與他人串供，對抗組織審查；違規收受禮品、消費卡；膽大妄為、任性用權，違規干預和插手市場經濟活動，嚴重破壞公平公正的招投標市場環境；將公權力視作攫取私利的工具，管工程「吃」工程、管項目「吃」項目，利用職務便利為他人在工程承攬方面謀取利益，非法收受巨額財物。

調查指出，鞠雅嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神和工作紀律，構成嚴重職務違法，並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十九大後仍不收斂、不收手，性質嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理。經批准決定給予鞠雅開除黨籍處分；由南昌市紅谷灘區監委給予其開除公職處分；終止其紅谷灘區第一次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

據「紅谷灘城市投資集團」官網資料，該公司是是紅谷灘區屬唯一國有企業，成立於2004年10月，註冊資金10.7億元人民幣，為紅谷灘新區管委會的全資公司。

為順應發展，紅谷灘城市投資集團2008年成立集團公司，下轄分子公司20多家。擁有「專業建管、金融投資、產業運營」三個平台，和「城市基建、產業地產、金融投資、現代農業、資產運營、生活服務」六個板塊，集團公司資產總規模超500億元人民幣。

1982年出生的鞠雅，2003年開始在南昌市紅谷灘新區工作，從黨群工作部開始；並在2017年、35歲時成為紅谷灘區屬唯一國有平台紅谷灘城投集團掌門人。

隨著案情爆發，鞠雅的冷豔顏值也隨之曝光。有中國網友評論，這個顏值「很可以」、才35歲就能掌管超過2200億的資產，她的「上面」一定有重要的老男人。

微信公眾號「柯鍇」指出，鞠雅2017年9月出任紅谷灘城投集團董事長，其時擔任南昌市委書記的正是今年3月底被查的江西省人大常委會原副主任殷美根。柯鍇寫道，「殷美根在2016年11月至2020年3月期間擔任南昌市委書記，與殷美根在南昌『搭班子』的原南昌市市長郭安，也在去年9月被查。如此看來，鞠雅落馬就不足為怪了！」

中國冷豔美女幹部鞠雅，才35歲就當上資產超過2200億元的國有企業董事長。（取材...
中國冷豔美女幹部鞠雅，才35歲就當上資產超過2200億元的國有企業董事長。（取材自微博）

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