上海女陷「殺豬盤」20天被騙400萬…房產都抵押了

涉案投資平台。（取材自每日經濟新聞）

上海嘉定區一名閆先生稱，妻子近來落入「殺豬盤 」圈套，20天被騙走400萬元（人民幣，下同，約55.1萬美元），除了全家多年的積蓄被掏空，還欠下了一筆筆巨額債務，房子也抵押了。

新民晚報報導，閆先生是大學畢業後在上海打拚的「80後」，妻子在家相夫教子。近日，閆先生出差回來後，妻子突然哭哭啼啼地告訴他：家裡的錢都被騙光了，還借了幾百萬元的外債。

閆先生的妻子稱，為了籌措資金置換新房，她在網上發布了一條出售現有住房的信息。隨後，就有人以購房者的名義一次次打來電話，在「拉家常」、「套近乎」中把閆先生家的情況摸了個一清二楚。得知她正為買房而絞盡腦汁時，對方隨即亮出了殷實家底，還讓她「無意間」看到他在投資 平台帳戶上的彪炳戰績。她在鬼迷心竅中，一步步踏入欠下巨額債務的深淵。

據報導，閆先生妻子陷入的「殺豬盤」是一個虛擬幣投資平台，黃金白銀、外匯原油等項目應有盡有。一開始投入3萬元後，是看著屏幕「天天數錢」。閆先生的妻子為試探真偽，曾取現過1000元，在認為資金可安全進出後，馬上傾盡所有不斷加大投入。看到短短數十天帳面收益高達千萬元，讓閆先生的妻子心花怒放。但當她想見好就收時，平台竟告知必須繳納270萬元的交易稅費，否則連本金都無法取回。

閆先生的妻子猶豫不決間回復平台「要和家人商量」。聞聽此言，對方馬上出言警告：平台交易涉嫌違法，已引起警方關注，客戶必須在絕對保密的情況下盡快繳稅提現，否則就可能引來牢獄之災。閆先生的妻子只能選擇沉默，而她東貸西借來的幾百萬元稅款，又一次石沉大海。

報導指出，嘉定區公安分局黃渡派出所已對此事立案。閆先生透露，警方雖已控制了4名一級傳帳卡主，但這些嫌疑人基本是「跑分」或「洗錢」的，手上沒有資金、只是有限參與， 「我妻子被騙的錢現在只追回一萬多元」。

目前，閆先生在律師協助下，與抵押房產的貸款 機構溝通協商，快速解除房產抵押，進一步降低後續的財務風險和負擔。而對於其他的債務，也正想方設法一筆筆償還中，「以後的許多年，我們一家人都得過緊巴巴的日子。無論怎麼樣，先要把債給還了」。