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第一天就逛水牢…寧夏男逃離緬北驚魂「那是人間煉獄」

中國新聞組╱北京22日電
逃離緬北地獄的寧夏青年說，入園第一天就被拉進水牢參觀。(取材自央廣網)
逃離緬北地獄的寧夏青年說，入園第一天就被拉進水牢參觀。(取材自央廣網)

近年跨境詐騙猖獗，犯罪集團打著高薪招聘幌子，誘騙招募年輕人赴境外從事詐騙，帶來極大危害，僥倖逃離緬北地獄的寧夏青年小龍（化名）和小虎（化名），回想起「入園第一天就被拉進水牢參觀」，仍心有餘悸。

環球網報導，2021年初，本來在福建電子廠打工的小龍，通過網路結識老鄉馬某，馬某慫恿小龍跟著他混，一個月工資保底1萬6(人民幣，下同，約2200美元)，可以「飛黃騰達」。小龍後來又和小虎聯繫了同村的4名朋友，一起踏上了夢寐以求的「發財路」，可是他們沒想到，等待自己的卻是地獄般的生活。

身不由己的他們被迫到緬北，在武裝人員押解下到電信詐騙園區，「高聳的院牆上面拉滿高壓電網，門口有荷槍實彈的武裝人員，入園第一天就被拉去參觀水牢」，回憶起這段經歷，小龍的嘴唇都在哆嗦，「那是人間煉獄，死亡隨時就會降臨」。

「因為有監測，我們不能報警，一旦被『老闆』得知，輕者被打成重傷，重者就等著『吃槍子』。」小龍臉色煞白地回憶說，因為出國前的一條求救信息被「老闆」得知，他被「老闆」的手下暴揍了一頓，「差點就把我們幾個拉到山上活埋，當時我們以為只有死路一條，還好『老闆』急著轉移窩點，沒有騰出手處置我們」。

後來，該詐騙團伙被緬甸警方查獲。2022年7月，小龍和小虎等六人被成功解救回中國，馬某也被中國警方引渡回國繩之以法。

2022年12月，馬某因犯偷越國（邊）境罪、組織他人偷越國（邊）境罪、詐騙罪，被法院判處有期徒刑5年，罰金2萬元。

詐騙 緬甸

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