大砍刀圍著他 母曝兒陷緬北詐團 「若沒人能救 平靜死掉也好」

一名母親哭訴，兒子被一群人拿大砍刀圍著他，脅迫他去緬北做電詐。(取材自上游新聞)

電影「孤注一擲」正在熱映，與緬甸 相關的新聞持續引發關注，不少親人被騙去緬甸的家屬站出來講述他們的經歷。

九派新聞報導，潘佰利的兒子今年4月被熟人騙去緬甸，在雲南邊境時，兒子意識到事情不對，但一群人拿大砍刀圍著他，脅迫他去緬北做電詐。「他被打得很慘，手被打骨折了。兒子出事以來，她吃不好，睡不好，每天心像刀割，不知道怎麼做才能救救孩子」。

據報導，緬甸的園區需要繳30萬元(人民幣，下同，約4萬美元)贖金才會放人，幾個月來，她東奔西跑，花光了全部積蓄。陷入絕望後，兒子曾對潘佰利說，「園區裡有人被打得實在受不了，撞牆自殺了，如果真的沒人能救我，我就平靜地死掉也好，不想再受罪了。」

另據上游新聞報導，四名來自廣西玉林市的王楷、李次南、劉仁松、呂化都是盜竊人，今年5月中旬被同鄉趙來騙到了緬北一個網路詐騙集團 的園區。

四人親屬根據他們提供的信息，詐騙集團位於緬北大其力，園區門口有5至8人把守，一人手持AK-47衝鋒槍，其餘手持電棍。出去的辦法有三個：一是自己賺錢賠給詐騙集團；二是跟老鄉去另一個詐騙集團園區尋找機會；三是家長給贖金加路費，一共20萬元。