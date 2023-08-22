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入住酒店變公寓 律師起訴1年終獲3倍房費補償

中國新聞組╱北京22日電
事件曝光後，在同程旅行平台搜索發現，已將酒店換為公寓。(取材自紅星新聞)
事件曝光後，在同程旅行平台搜索發現，已將酒店換為公寓。(取材自紅星新聞)

律師黃文德日前發文表示，自己2022年9月6日出差時，發現原本透過訂房平台預訂的住宿酒店居然變成高層公寓；經過投訴、起訴途徑，歷時近一年，近日終於法院開庭審理前夕，他獲得平台三倍補償與道歉。

紅星新聞報導，黃文德表示，作為一名消費者也身為一名律師，他堅持維權，希望網站能夠依法充分保障消費者合法權益；而大眾關注的「1200元3倍補償」，黃文德決定捐贈出去。

黃文德說，他在2022年9月6日晚上11點多，前往預訂的江蘇鎮江摩天輪酒店辦理入住時，發現該酒店位置不太好找，訂房網站上提供的大樓照片並非酒店門口，實際上，這只是一家公寓。他還說，房間環境跟原本預期的落差很大，他本來以為可以到前台辦理入住登記，直接進房休息，結果這個酒店實際上是開在寫字樓上的公寓，寫字樓上也有很多居民居住，而且採自助式公寓，沒有前台提供幫助。

據報導，黃文德查詢到入住的公寓真實名稱是「京口區摩天輪酒店」，與在網上展示的名稱「鎮江摩天輪酒店」不相符，並且提供的房間並非係其經營的26樓的房間。黃文德認為，該公寓以酒店之名對外營業，且不以真實名稱提供酒店住宿服務，另外提供的酒店房間與工商登記住所地也不一致，「涉嫌消費欺詐。」

黃文德認為，訂房網站跟公寓簽訂協議，責任主體應該是網站平台。經過長達11個月的拉扯，今年8月17日開庭審理前一天，該網站平台通過法院向黃文德轉達和解的意願，願意向黃文德支付三倍房費作為補償。因涉案行政爭議得到實質化解，雙方簽署和解協議書後，向法院申請行政撤訴。

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