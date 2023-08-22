漂流船翻不管？ 山東官員家屬與景區員工爭執 連潑3杯熱水

近日傳出山東一副局長家屬與景區工作人員發生衝突，甚至連潑對方三杯熱水的事件。(取材自監控畫面截圖)

近日傳出山東一名副局長家屬與景區工作人員發生衝突，甚至連潑對方三杯熱水，立刻在網上引起討論，警方也已介入調查。

來源：YouTube

紅星新聞報導，此事發生在山東費縣沂蒙山谷漂流景區，根據監視畫面顯示，一名穿著黑色上衣的工作人員走進辦公室後，一名男子與其對談：「這不是錢的問題，你現在沒對人搞好安全管理。」身旁一女子在加入交談後，突然情緒激動，連續三次抓起桌上的紙杯，將熱水潑在黑衣工作人員臉上，雙方陷入爭吵中。

費縣沂蒙山谷漂流景區工作人員表示，女子與隨行人員一起漂流遊玩時，東西不慎丟失，到辦公室求助，言語當中情緒激動，涉事女子竟將擺放在桌上的熱水潑在了工作人員的臉部。該名潑水女子被發現，是費縣綜合行政執法局某副局長的家屬，該女子潑水時，副局長也在現場。

費縣綜合行政執法局相關工作人員回應稱，衝突起因是漂流過程中發生翻船，景區工作人員並未妥當處理，船翻了之後又漂了10幾米，都沒人管，「人的胳膊包括膝蓋往下全部都是瘀青，還有孩子在上面」，家屬覺得景區管理不到位，對事不管不問，才發生後續潑水的事。

據報導，目前費縣東蒙鎮派出所接到報案後，相關案件正在進一步處理中。