我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非法大麻販賣車現身紐約法拉盛 社區憂心「帶壞小孩」

巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

被綠16年、3女兒非親生 江西男誓讓妻子與情夫坐牢

中國新聞組／北京22日電
陳志顯通過直播講述了自己的遭遇。(取材自海報新聞)
陳志顯通過直播講述了自己的遭遇。(取材自海報新聞)

江西省德興市一名男子控訴與妻子結婚16年，育有三個女兒，但去年發現妻子外遇後，才查出三個孩子都不是他親生的。真相曝光後，不僅妻子與情夫跑了，連女兒們也形同陌路。該男子表示，現在只想把妻子和情夫都告上法庭追討刑事責任，「哪怕要拿出1000萬（人民幣，下同，約137.3萬美元）、只能讓他們坐半年牢，我都會追究到底」。

極目新聞報導，今年46歲的陳志顯去年以來曾在電視節目、網路直播中為自己抱不平。根據陳志顯的說法，他與妻子俞麗（化名）2007年結婚，當時他輾轉各地打工，期間不是俞麗去找他，就是他抓空回家，自認夫妻感情沒有受到距離的影響，每天都會打視訊電話。

來源：YouTube

「我所有的收入都交給俞麗。」陳志顯說，三名女兒分別在2008年、2011年和2018年出生，他自認非常疼愛孩子們，雖然經常在外打工，但每次回家他都會親自下廚做孩子們愛吃的菜。

陳志顯眼中幸福的家庭，2021年開始有變化。他說，那年俞麗突然想要出去跑工程，還經常拒接視訊通話，讓他起疑。2022年3月，陳志顯發現俞麗和一名男人走出賓館，當場上前理論，雙方激烈爭吵後，俞麗帶著小女兒回娘家。在多次勸說妻子回家無果後，陳志顯開始懷疑小女兒身分，便做了親子鑑定，結果顯示小女兒並非他親生。

得知這項晴天霹靂的消息，陳志顯到岳母家找俞麗理論，爭執間弄傷岳母，陳志顯賠錢後，被警方取保候審。

後來陳志顯也讓大女兒、二女兒做親子鑑定，結果她們也並非他親，「整個人都要瘋了」。陳志顯決定上電視節目曝光此事，結果俞麗竟夥同情夫往他家裡扔爆竹報復，害陳志顯80歲的父親嚇到心臟病發。事後當地公安機關判定俞麗行政拘留8日。

報導說，爆竹事件後，夫妻倆再也沒見過面。陳志顯說，這一年多的時間，因為取保候審的關係，他無法離開德興市，整天躺在家裡喝酒、抽菸，也沒有工作，嘗試過直播帶貨但生意不好，後來就只開直播，內容都是在控訴妻子不忠，與三個女兒得知身分後，對他愈來愈疏遠。直到今年5月，他才收到檢察院的不起訴決定書。

「我這麼多年所有的收入全部交給俞麗，沒任何存款」，陳志顯說，他已經請好代理律師為自己討回公道，「我要先解決她用爆竹炸我家的事，再起訴離婚」。他表示，如今他最大的心願便是起訴對方，「哪怕拿1000萬（人民幣），我也要追究他們的刑事責任，我家都沒了，要錢幹什麼。哪怕只能讓他們坐半年牢，我都會追究到底」。

陳志顯說：「但凡有一個孩子是我自己的，我也可能會選擇隱忍，但是三個都不是。沒有經歷過，總會勸別人大度，只有自己經歷了才知道這種痛永遠都忍不了。」

每天從早到晚躺在大女兒房間的陳志顯。(取材自海報新聞)
每天從早到晚躺在大女兒房間的陳志顯。(取材自海報新聞)

親子 心臟病

上一則

醜化民族？粵道館「殭屍跆拳」在韓奪冠 卻遭中跆協禁賽

延伸閱讀

威脅川普案法官 女子被捕不准交保

威脅川普案法官 女子被捕不准交保
獲總統特赦 埃及民運人士杜馬坐牢10年出獄

獲總統特赦 埃及民運人士杜馬坐牢10年出獄
台毒梟在柬坐牢 疑雇美黑幫劫囚脫逃

台毒梟在柬坐牢 疑雇美黑幫劫囚脫逃
小心坐牢 多國政府不忍了 要懲罰觀光客惡搞行為

小心坐牢 多國政府不忍了 要懲罰觀光客惡搞行為

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54
刀郎的歌聲滄桑沙啞，歌曲歌詞直白並帶有深沉的情感。（取材自知乎）

刀郎神曲 諷誰？各自解讀

2023-08-16 02:00
北大女研究生畢業後留校當食堂阿姨，引發網友關注。(取材自微博)

無編制、無戶口…北大研究生畢業 仍願留校當食堂阿姨

2023-08-19 07:30

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？
昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯
「異能」再創韓劇天花板 5大看點逼宮「魷魚遊戲」

「異能」再創韓劇天花板 5大看點逼宮「魷魚遊戲」