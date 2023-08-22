被綠16年、3女兒非親生 江西男誓讓妻子與情夫坐牢

陳志顯通過直播講述了自己的遭遇。(取材自海報新聞)

江西省德興市一名男子控訴與妻子結婚16年，育有三個女兒，但去年發現妻子外遇後，才查出三個孩子都不是他親生的。真相曝光後，不僅妻子與情夫跑了，連女兒們也形同陌路。該男子表示，現在只想把妻子和情夫都告上法庭追討刑事責任，「哪怕要拿出1000萬（人民幣，下同，約137.3萬美元）、只能讓他們坐半年牢，我都會追究到底」。

極目新聞報導，今年46歲的陳志顯去年以來曾在電視節目、網路直播中為自己抱不平。根據陳志顯的說法，他與妻子俞麗（化名）2007年結婚，當時他輾轉各地打工，期間不是俞麗去找他，就是他抓空回家，自認夫妻感情沒有受到距離的影響，每天都會打視訊電話。

來源：YouTube

「我所有的收入都交給俞麗。」陳志顯說，三名女兒分別在2008年、2011年和2018年出生，他自認非常疼愛孩子們，雖然經常在外打工，但每次回家他都會親自下廚做孩子們愛吃的菜。

陳志顯眼中幸福的家庭，2021年開始有變化。他說，那年俞麗突然想要出去跑工程，還經常拒接視訊通話，讓他起疑。2022年3月，陳志顯發現俞麗和一名男人走出賓館，當場上前理論，雙方激烈爭吵後，俞麗帶著小女兒回娘家。在多次勸說妻子回家無果後，陳志顯開始懷疑小女兒身分，便做了親子 鑑定，結果顯示小女兒並非他親生。

得知這項晴天霹靂的消息，陳志顯到岳母家找俞麗理論，爭執間弄傷岳母，陳志顯賠錢後，被警方取保候審。

後來陳志顯也讓大女兒、二女兒做親子鑑定，結果她們也並非他親，「整個人都要瘋了」。陳志顯決定上電視節目曝光此事，結果俞麗竟夥同情夫往他家裡扔爆竹報復，害陳志顯80歲的父親嚇到心臟病 發。事後當地公安機關判定俞麗行政拘留8日。

報導說，爆竹事件後，夫妻倆再也沒見過面。陳志顯說，這一年多的時間，因為取保候審的關係，他無法離開德興市，整天躺在家裡喝酒、抽菸，也沒有工作，嘗試過直播帶貨但生意不好，後來就只開直播，內容都是在控訴妻子不忠，與三個女兒得知身分後，對他愈來愈疏遠。直到今年5月，他才收到檢察院的不起訴決定書。

「我這麼多年所有的收入全部交給俞麗，沒任何存款」，陳志顯說，他已經請好代理律師為自己討回公道，「我要先解決她用爆竹炸我家的事，再起訴離婚」。他表示，如今他最大的心願便是起訴對方，「哪怕拿1000萬（人民幣），我也要追究他們的刑事責任，我家都沒了，要錢幹什麼。哪怕只能讓他們坐半年牢，我都會追究到底」。