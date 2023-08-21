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慘 南京公交車起火2死5傷 疑乘客鋰電池自燃

中國新聞組╱北京21日電
一輛城際公交車行駛途中突然冒出大火，濃煙滾滾造成二死五傷，疑為乘客鋰電池電瓶自燃。(取材自每日新報)
一輛城際公交車行駛途中突然冒出大火，濃煙滾滾造成二死五傷，疑為乘客鋰電池電瓶自燃。(取材自每日新報)

一輛從安徽來安縣開往南京林場站的城際公交車，20日中午行駛途中突然冒出火焰，現場濃煙滾滾，火舌造成乘客二人死亡，五人燙傷；初步調查，起火原因為一乘客攜帶的鋰電池電瓶自燃造成。

來源：YouTube

央廣網報導，安徽省來安縣城鄉公交公司負責人表示，事故發生前，有乘客背著裝有鋰電池的背包上車，公交車司機當時並未發現。行駛中發現起火後，司機立即把車子靠邊，打開車門讓旅客疏散，由於火勢較大，部分乘客未能及時逃離，最終造成二死五傷。

據報導，該城際公交車起點為來安縣，終點為南京林場站，每天有三個班次。

網傳視頻顯示，大火起初未直接從車頭著火，疑似先從車身著火，火焰從車窗噴出，同時濃煙滾滾，之後又燒到車頭，最後整輛車全部被燃燒。大火被滅後，該公交車已經全被燒毀，只剩下車架子。

「死者中有一名兒童，其他傷亡人員具體情況不清楚。」公交公司負責人說，公交車司機和攜帶鋰電池的乘客均未受傷，目前兩人已被警方帶走調查。

不少網友議論「劣質電池真的害人」、「我們這裡小區失火也是因為電動車劣質電池起火的，小區車棚損失慘重，燒了好多電動車，現在要和這家人打官司呢」、「鋰電池不耐高溫、不耐低溫，這樣的天氣很容易爆炸」、「鋰電池本來就易燃易爆，修手機沒炸過電池的，根本不算從業人員」。

一輛城際公交車行駛途中突然冒出大火，濃煙滾滾造成二死五傷，疑為乘客鋰電池電瓶自燃...
一輛城際公交車行駛途中突然冒出大火，濃煙滾滾造成二死五傷，疑為乘客鋰電池電瓶自燃。(取材自每日新報)

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