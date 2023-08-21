驚…3輪車擦撞450萬元豪車 老伯僅須賠190元

上海一名老伯擦撞法拉利，最終僅賠償人民幣190元。(視頻截圖)

上海一名老伯騎電動三輪車亂過馬路，不慎擦撞一輛價值450萬元(人民幣，下同，約62萬美元)的法拉利豪車，原本以為要傾家蕩產賠償，結果車主僅讓老伯賠190元就了事。網友大讚車主好心又大方，又砲轟不少長者騎電動車 過馬路，卻不遵守交通規則。

來源：YouTube

香港 01引述陸媒報導，上海一名上了年紀的男子15日騎電動三輪車違規穿越馬路，當時法拉利車主正停在直行車道等紅綠燈，未料老伯突然壓線穿出，擦撞到法拉利，刮花後視鏡，「撞了之後還想跑（開車）」。

網傳影片拍到老伯停車和法拉利車主協商，不過雙方沒有談出天價維修費，法拉利車主說「不想追究了」、「補點漆就好，自己修一下就好了」，最後雙方以老伯賠190元就了事。據悉該輛法拉利是車主以450萬元購入。

事件引起熱議，許多網友大讚車主大氣，沒有索取高價維修費，「這事明顯是老頭的不對」、「車主也明白，要多了老頭也沒有」、「老頭回去不會到處跟人說被訛了190吧」。

不少網友批評，中國很多長者騎電動代步，穿越馬路時不遵守交通規則，經常造成駕駛者不便，「有的老人不看紅綠燈，不看路」、「明明是機動車，卻不用上牌考證，這對遵守交通規則開車的車主非常不公平」。