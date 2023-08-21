山西男與未婚妻上床 3天後被告強姦 因婚房未加女方名？

山西一名男子和未婚妻上床，三天後卻被女方告強姦，引發熱議。圖為示意圖。(視頻截圖)

山西近期一宗案件引發熱議，一名母親稱兒與一女子經婚介所認識，訂婚宴上給女方10萬元(人民幣，下同，約1.4萬美元)彩禮，立字據允結婚一年後，婚房房產證上加上女方名字。第二天兩人發生關係，「準丈母娘找上門，要求必須加名並補上剩下10萬彩禮」，結果因未及時辦到，第四天女方就報警稱遭到強暴。

華商報報導，山西大同陽高縣的甄姓婦人表示，截至8月18日，兒子已被拘105天。她說，兒子今年27歲，中專學歷，幹合同工。今年2月，透過當地一家婚介所認識一名女子，「女孩24歲，大專學歷，在家待業。我兒子當時確實看上人家了，談了三個月戀愛，女孩對兒子說，房本能不能加上她的名字。」

甄婦為兒子準備了一套90多平方米的商品房當婚房，「房本寫的是兒子名字」；5月1日訂婚宴上，給了女方10萬元彩禮，「20萬的彩禮，訂婚時給了一半，按照當地習俗，正式迎娶時再給剩餘的彩禮就行」。

根據訂婚協議，除當日給10萬元禮金外，由婚介所監督另一半10萬元彩禮和一枚7.2克戒指，如中途結婚前男方反悔，戒指和10萬元彩禮女方不予返還；如女方反悔，訂婚戒指和10萬元彩禮必須返回男方，「我們也寫了協議，結婚以後一年，加上她的名字」。

5月2日，女方舉行訂婚回門宴，兩位準新人在婚房發生關係後，女方開始鬧情緒。「5日下午我兒子就被陽高縣公安局帶走拘留，罪名是涉嫌強姦」。

據報導，甄婦說，女方母親在5月2日曾單獨把兒子叫到車上談話，「還拿手機錄音」，「回去跟你家人商量一下，你們不該發生的也發生了，該結婚發生的你提前得到了，你就要說話算數，把結婚證領了，房本加上名字，賣完下一批豬把後面的彩禮拿過來」。

兒子回家跟父母商量期間，準丈母娘又打電話以錄音方式套問女婿，中間有一句話說：「那你強暴我們家閨女是不可否認的事實吧？」女婿則說：「嗯，是的。」

甄婦表示，兒子是初次性生活，兩人根本就沒有發生成，但就這樣說了一句，檢察院就說「你兒子都默認了」。

甄婦坦言，自己是普通農民，給一套婚房再出20萬彩禮，並不是個小數目。