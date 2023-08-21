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「好聲音」戰隊學員站出來 揭李玟舞台摔倒始末

中國新聞組／北京21日電
李玟學員王澤鵬(右)終於發聲了。（取材自微博）
李玟學員王澤鵬(右)終於發聲了。（取材自微博）

李玟生前控訴「中國好聲音」錄音檔曝光後，引發熱議。沉默多日，李玟戰隊的學員王澤鵬20日終於發聲，公開與李玟聊天紀錄，揭露李玟在「好聲音」舞台因腳傷摔倒事件始末。他表示，「沒有第一時間站出來，是因為我的怯懦」。據悉，王澤鵬是李玟戰隊的冠軍，最終取得全中國第四名的成績。

來源：YouTube

觀察者網報導，「2022中國好聲音」學員王澤鵬20日通過微博發文，回應李玟舞台摔倒事件，並配有17分鐘與李玟的聊天紀錄截圖。他羅列了四點說明，1：決賽彩排一共三次，但王澤鵬與李玟只有在12日第一次彩排的時候見了面，定歌、定key，其餘時間包括彩排都未能與李玟見面。

2：第二次彩排，李玟一直等工作人員通知她與王澤鵬一起彩排的時間，但節目組未告知李玟彩排時間，所以當天是王澤鵬一個人完成的。

3：王澤鵬錄製當天到了現場就被沒收手機，所以未能收到李玟發給他的信息，包括腿傷和加油打氣以及需要更改的合唱細節與走位細節，工作人員也未提及，也因此他按照原有的走台計畫進行，全程背對著李玟，直到歌曲結束才轉頭看到李玟已坐在地上，然後扶著李玟錄完節目，直到晚上10點才拿回手機聽到李玟的語音。

4：王澤鵬坦誠表示沒有第一時間站出來發聲是因為自己怯弱，也悔恨自己不夠細心未見端倪，如今他鼓起勇氣陳述事實，為敬愛的李玟老師，也為自己，他還解釋這幾天發了一首歌並非是他的行為，也絕不會蹭熱度去消費李玟。

李玟 中國好聲音 微博

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