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「好聲音」風暴擴大 浙江衛視：銘記李玟 促製作方聽民意

中國新聞組／北京21日電
李玟擔任「中國好聲音」導師時，曾在錄製現場大聲質疑導演，之後被節目組報復。（取材自微博）
李玟擔任「中國好聲音」導師時，曾在錄製現場大聲質疑導演，之後被節目組報復。（取材自微博）

天后李玟（CoCo）生前疑遭「中國好聲音」製作團隊欺侮，讓「好聲音」成眾矢之的，許多網友留言抵制拒看，長春廣播電視台旗下的「城市生活廣播」頻道更宣布，永不再與「中國好聲音」合作。眼見風暴擴大，「好聲音」播出平台浙江衛視沉默多時後終發聲明，表示將督促製作方上海燦星文化傳媒認真聽取大家意見。

來源：YouTube

據本報系聯合報報導，浙江衛視所屬的浙江廣電集團20日在聲明中表示，李玟是位好導師、好歌者，值得眾人銘記，也看到大批觀眾跟網友針對「中國好聲音」提出的意見及建議，「我們會認真傾聽吸收，督促節目製作方努力改進工作」，並表明有責任跟義務加強節目監管，督促製作團隊在節目製作中維護公平、公正，讓每一位參與者都得到尊重，並承諾會進一步調查核實。

然而，對於浙江衛視的聲明，網友多數不領情，還有人針對內文「督促節目製作方努力改進工作」一句抱持質疑態度，直言隱藏在背後的真相就是浙江衛視管不了，節目仍會正常播出。

另外，澎湃新聞報導，經認證為「長春城市生活廣播」的微信公眾號「先鋒1063」，19日在其影音帳號發布一份蓋有紅色官章的聲明，內容提到「先鋒1063，永不合作中國好聲音，特此聲明」。落款為「中國長春城市生活廣播，8月19日」。

根據公開資訊，「長春城市生活廣播」為長春廣播電視台旗下的一個廣播頻道，以流行音樂等軟性內容為主。而長春廣播電視台則是隸屬中共吉林省長春市委的官方廣電媒體。

報導指出，根據「先鋒1063」微信公眾號先前的貼文顯示，「長春城市生活廣播」先前曾與部分「中國好聲音」的學員有合作關係。「先鋒1063」公眾號7月27日曾經貼文，除慶賀電台台慶外，並指「特別致敬華人之光CoCo李玟，邀請好聲音學員王澤鵬與CoCo隔空對唱『永不失聯的愛』，以此懷念永遠的天后李玟」。

此前媒體報導，網傳李玟生前錄音長達九分鐘，分三部分，內容疑似李玟在控訴錄製「中國好聲音」期間遭受的不公平待遇。就在錄音視頻流傳當晚，「好聲音」官方微博回應，稱「近日，部分自媒體帳號在網絡平台散布經惡意剪輯的錄音『李玟生前控訴2022中國好聲音』，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。」

浙江廣電集團聲明表示，有義務加強節目監管。(本報資料照片)
浙江廣電集團聲明表示，有義務加強節目監管。(本報資料照片)

李玟 中國好聲音 微信

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