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值1875萬人民幣 英警追回被盜明代花瓶

編譯田思怡╱綜合外電
英國倫敦警方與瑞士執法當局破獲一個犯罪集團，尋回日內瓦遠東藝術博物館於2019年失竊的一只價值200萬英鎊的中國明代花瓶。(美聯社)
英國倫敦警方與瑞士執法當局破獲一個犯罪集團，尋回日內瓦遠東藝術博物館於2019年失竊的一只價值200萬英鎊的中國明代花瓶。(美聯社)

英國倫敦警方與瑞士執法當局破獲一個犯罪集團，尋回日內瓦遠東藝術博物館（Museum of Far Eastern Art）於2019年失竊的一只價值200萬元(英鎊，下同，約1875萬人民幣，258萬美元)的中國明代花瓶，以及另外兩件中國藝術品。

美聯社報導，倫敦警方2020年在倫敦一家飯店設下緝捕圈套，尋回一只15世紀明成祖永樂年間的花瓶。2019年在日內瓦遠東藝術博物館失竊的中國藝術品還有一只明成化鬥彩雞缸杯，在警方懸賞1萬元尋求線索後尋回。

同時失竊的還有一個價值8萬元的碗，這個碗在2019年香港拍賣會上成交後被歸還給博物館。

倫敦警方表示，這些藝術品失竊後，他們從一家拍賣行獲得情報，有人以電子郵件要求他們對被盜花瓶進行估價。

英國臥底警察提出以45萬元買下這只花瓶，並同意在倫敦市中心一家飯店進行交易，逮捕了第一名嫌犯。

警方總共逮捕五名來自倫敦東南部的嫌犯。倫敦一家法院18日判定兩名男子與該集團企圖出售花瓶的相關罪名成立。今年稍早，第三名男子對類似指控認罪，另外兩名在倫敦被捕的男子因涉嫌參與盜竊而正在瑞士候審。

倫敦警察廳特別犯罪部門總督察韋伯（Matt Webb）說：「參與此次犯罪的犯罪組織認為，他們可以在國際上犯下重大罪行，而且不會有事。他們錯了，這凸顯我們與國際執法夥伴的緊密關係，以及我們跨國辦案的能力。」

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