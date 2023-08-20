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廣東貪汙院長嘿咻女主播「用嘴治痔瘡」 網譏把華佗比下去

中國新聞組╱北京20日電
中山市坦洲人民醫院院長羅勇。(取材自微博)
中山市坦洲人民醫院院長羅勇。(取材自微博)

廣東中山市坦洲人民醫院原院長羅勇日前被通報稱受賄2980多萬元(人民幣，下同，約410.5萬美元)，並稱他是讓群眾「看病貴」的「醫蠹」。不過網民們更關注的，是近日網上流傳一段疑羅勇在酒店為一名由醫藥代表安排的女主播舔下體涉權色交易的視頻。不少網民調侃「這院長硬把華佗比了下去，他竟然用嘴巴治痔瘡」、「敬業啊，衣服都脫了」。

網傳疑羅勇在酒店為一名女主播舔下體涉權色交易的視頻，被部分網民調侃為華佗再世。(...
網傳疑羅勇在酒店為一名女主播舔下體涉權色交易的視頻，被部分網民調侃為華佗再世。(視頻截圖)

來源：YouTube

澎湃新聞報導，羅勇收賄內容包括收取病患紅包禮金、醫藥代表回扣、醫療設備供應商賄款等，涉案金額高達2980多萬元人民幣，更導致民眾就醫成本變高，使得民眾「看病難」、「看病貴」，如今「醫蠹」被拔除，醫院採購成本、民眾就醫成本明顯下降1400餘元。

隨著羅勇貪汙落網，他的桃色交易也被浮上檯面，一段疑似他與女主播開房的影片截圖在微博抖音瘋傳，內容包括他為女主播舔下體等，被網民們調侃是在「治療痔瘡」，反諷說他「華佗再世」。

網易新聞報導，羅勇在醫院同事心中一直是正義人士，從不接受宴請，擔任院長期間醫術卓越，很多患者也都稱羅勇是當代「華佗」，他的辦公室裡更陳列有許多患者贈送的錦旗。

網傳疑羅勇在酒店和一名女主播涉權色交易的視頻。(視頻截圖)
網傳疑羅勇在酒店和一名女主播涉權色交易的視頻。(視頻截圖)

只是大家都沒有想到，羅勇會在酒店房間內為年輕女子治療「痔瘡」。而據傳羅勇在酒店內和年輕女子發生關係，是某醫藥代表所安排。據悉，視頻裡面的女主是一位女主播，醫藥代表給了女主播很多金錢，女主播才同意在酒店內讓羅勇治療「痔瘡」。

網民紛紛留言挖苦，「這院長一看就不懂醫術，他竟然用嘴巴治痔瘡」、「治痔瘡？醫生幹嘛脫精光」、「治痔瘡的工具是嘴跟手」、「婦科輔助治療」、「院長用多種姿勢為花臂網紅治療痔瘡」、「敬業啊」。

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