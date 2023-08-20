前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

自稱五年陪睡上百位客戶的女前醫藥代表說，她工作時一般都穿這樣一身，不繫腰帶，釦子很鬆一拉就下來。(取材自知乎)

內地醫藥反腐愈颳愈烈，除了醫院高層不斷落馬，一些內幕也受到輿論關注。一名自稱前女醫藥代表在知乎爆料，陪睡已成為行業的潛規則，她五年間以身體搞定上百個客戶，甚至會在見領導前準備避孕藥。

香港 01報導，該爆料內容去年底就已在知乎平台上流傳，閱讀量接近4億，原帖疑似已被刪除。隨著各地醫藥反腐愈演愈烈，該文近日重新被挖出，被多家自媒體引述報導。不過文章內容從未得到官方或權威渠道證實。

該女子匿名發文稱，自己曾在珠三角做過一段時間的醫藥代表，但被捲入桃色交易中，「真不是人幹的事」。她舉例，社區醫院負責人曾在深夜致電她要談生意，「傻子都知道是去幹什麼」，但為了業績不得不從，套上牛仔褲就趕緊騎車出發。

到對方家中後，她先吹噓一遍產品，然後對方客套幾句後，就開始動手動腳，「基本在沙發上就能解決戰鬥（都有家室，怕被老婆發現）」。她又發出一張自己去見院方領導時的「標配照」，稱自己一般不繫腰帶，扣子很鬆，「一拉就下來」。

該女子稱自己平均每季要接雙位數的客戶，因此不敢談戀愛，那段日子，她只是客戶「名義上的女朋友」，偶爾會去對方家住，日常陪客戶時就待出租屋，「從23歲幹到28歲，5年時間用身體搞定幾百名客戶，身心疲憊」。

據報導，爆料女子曾兩度意外懷孕，但都被她打掉，醫生警告可能會失去生育能力，因此她決定辭職回家鄉吉林，一年後結婚育有一子，現為全職主婦，「沒敢告訴老公之前的經歷，他只知道我談過一個五年的前男友」。