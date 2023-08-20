我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

中國新聞組╱北京20日電
自稱五年陪睡上百位客戶的女前醫藥代表說，她工作時一般都穿這樣一身，不繫腰帶，釦子很鬆一拉就下來。(取材自知乎)
自稱五年陪睡上百位客戶的女前醫藥代表說，她工作時一般都穿這樣一身，不繫腰帶，釦子很鬆一拉就下來。(取材自知乎)

內地醫藥反腐愈颳愈烈，除了醫院高層不斷落馬，一些內幕也受到輿論關注。一名自稱前女醫藥代表在知乎爆料，陪睡已成為行業的潛規則，她五年間以身體搞定上百個客戶，甚至會在見領導前準備避孕藥。

香港01報導，該爆料內容去年底就已在知乎平台上流傳，閱讀量接近4億，原帖疑似已被刪除。隨著各地醫藥反腐愈演愈烈，該文近日重新被挖出，被多家自媒體引述報導。不過文章內容從未得到官方或權威渠道證實。

該女子匿名發文稱，自己曾在珠三角做過一段時間的醫藥代表，但被捲入桃色交易中，「真不是人幹的事」。她舉例，社區醫院負責人曾在深夜致電她要談生意，「傻子都知道是去幹什麼」，但為了業績不得不從，套上牛仔褲就趕緊騎車出發。

到對方家中後，她先吹噓一遍產品，然後對方客套幾句後，就開始動手動腳，「基本在沙發上就能解決戰鬥（都有家室，怕被老婆發現）」。她又發出一張自己去見院方領導時的「標配照」，稱自己一般不繫腰帶，扣子很鬆，「一拉就下來」。

該女子稱自己平均每季要接雙位數的客戶，因此不敢談戀愛，那段日子，她只是客戶「名義上的女朋友」，偶爾會去對方家住，日常陪客戶時就待出租屋，「從23歲幹到28歲，5年時間用身體搞定幾百名客戶，身心疲憊」。

據報導，爆料女子曾兩度意外懷孕，但都被她打掉，醫生警告可能會失去生育能力，因此她決定辭職回家鄉吉林，一年後結婚育有一子，現為全職主婦，「沒敢告訴老公之前的經歷，他只知道我談過一個五年的前男友」。

報導稱，該帖流傳度甚廣，閱讀量近4億，直接上熱搜；雖不知真偽，但也間接揭露了醫藥代表的現狀。

自稱五年陪睡上百位客戶的女前醫藥代表。(取材自知乎)
自稱五年陪睡上百位客戶的女前醫藥代表。(取材自知乎)

香港

上一則

格力電器董明珠：從世界500強落榜不難過 總比爆雷好

下一則

王毅見泰副總理籲：東協加快推進「南海行為準則」磋商

延伸閱讀

攝影師槓視覺中國 遭死亡威脅 版權爭議升級刑事案

攝影師槓視覺中國 遭死亡威脅 版權爭議升級刑事案
楊冪穿緊身衣耍「胸狠」 閱讀量衝破6000萬

楊冪穿緊身衣耍「胸狠」 閱讀量衝破6000萬
開國少將變革命叛徒？ 家屬氣到要告盜圖自媒體

開國少將變革命叛徒？ 家屬氣到要告盜圖自媒體
中國醫藥反腐效應 醫師手術量大減按時下班

中國醫藥反腐效應 醫師手術量大減按時下班

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54

超人氣

更多 >
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨
亞裔喝酒就臉紅是「嚴重警訊」 醫師勸：最好別喝

亞裔喝酒就臉紅是「嚴重警訊」 醫師勸：最好別喝