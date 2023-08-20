境外回流者親述：殺豬盤詐騙 專挑徵信好的「3師」

逃離時，小朱身上只剩200美元。（取材自上游新聞）

犯罪集團頭目和骨幹躲在境外，打著高薪招聘的幌子，誘騙招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙 活動或網絡賭博犯罪；境外回流的胡男親述「殺豬盤 」詐騙過程，表示受害目標多找30歲左右離異的或者單身的，有一定經濟能力的，最好是找那種公職人員有編制的，比如說教師、律師、醫師，因為這些人徵信比較好，即使沒有一定的存款，也能貸款。

央視新聞報導，胡男表示，他被被一條「打字工作月薪1萬元」的廣告吸引，隨後與對方聯繫進入緬北。誰知竟然落入詐騙公司圈套，成為詐騙公司罪犯的幫兇，每天要做的便是找尋「殺豬盤」詐騙的受害目標，「通過各種社交軟件、相親網站，公司給我們出資源給我們出號，給我們包裝成一個成功人士，受害人如果想調查我們，是可以在網上查到的。」

上游新聞報導，日昨上海警方公布一起電信詐騙成員勸返案件。在東南亞 某國電信詐騙團伙的2個月裡，19歲的小朱經歷了3個詐騙團伙，因為沒有業績被「嫌棄」，離開時還要交2000美元贖金；他向大使館求助時，小朱全身上下僅剩200美元。

小朱透露，他先是在17樓負責蒐集外國人的社交軟件帳號，通過聊天給對方製造「戀愛」的錯覺，也就是所謂的「殺豬盤」，做了一周後，因為英文不好，被換到18樓的彩票詐騙組；換到彩票組的第二天，組長又覺得他反應太慢，又把他「踢」到了19樓「殺豬盤」組。

逃回國的小朱表示，「回國後雖然在看守所裡，但他說心裡很平靜」。