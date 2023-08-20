為7000元人民幣參與試藥 武漢男慘陽痿、妻子想離婚

男子參與有償藥物試驗，不料副作用超預期。（取材自湖北電視綜合頻道）

藥物研發的過程都會經過召集自願者進行人體實驗，雖有風險，但因為有酬勞，仍吸引不少人願意嘗試。湖北武漢 一名男子指控，他在參與了一項試藥實驗後「陽痿」，但研究團隊並沒有事先告知有這樣的副作用，妻子還因此跟他提離婚。研究團隊則聲稱，事前都有告知可能風險。目前衛健委將介入調查。

湖北電視綜合頻道報導，武漢一名潘姓男子為了7000元人民幣（約964美元）參與了試藥，卻出現了性功能障礙的副作用，「這個試藥，導致我現在沒有這方面的功能了，我老婆現在都想跟我離婚了。」

潘男指控研究團隊並未事先告知這項風險，也未簽署相關同意書，招募人員僅在訊息聊天時說過，此藥物可能會出現一到兩個月的副作用。

對此，這起試藥項目的研究團隊堅稱，已有事前告知潘姓男子風險，並出具了一份上面有潘男簽字的知情同意書，但內容顯得非常簡略，並未提及相關不良反應。

潘男表示，這張紙是採血的時候簽的，跟項目好像沒有太大的關係，「很多東西沒有告訴我們，沒有任何保障」。

報導稱，江夏區衛生健康局醫政科鐘科長表示，院方前期肯定做了安全方面的研究，才會進入到臨床研究階段，但知情同意這塊對於受試者肯定要充分溝通。後續衛健委將介入調查。

研究團隊究竟該不該向潘男的陽痿，以及可能的離婚負責？百度 「社青觀察」評論此事表示，參與藥物試驗需要雙方明晰、自願的知情同意，同時也需要監管機構的有效監督和保障。據中國相關法律法規，個人行為不得違反法律的基本原則，如傷害他人因而導致家庭關係破裂，仍需承擔相應法律責任。