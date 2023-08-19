譴責李玟音檔曝光掀巨浪 「好聲音」母公司市值蒸發14億

中國好聲音母公司因已逝歌手李玟一段錄音檔股價大跌，市值1天蒸發14億。(截取自中國好聲音)

一段已故歌手李玟 抱病參加節目卻疑遭節目組報復的9分鐘錄音，在網路上掀起驚濤駭浪，大批中國網民不滿「中國好聲音 」節目組一句「錄音是惡意剪輯」的傲慢回應，不僅成群結隊聲討節目組，抵制節目贊助商，還硬是讓「中國好聲音」母公司市值瞬間蒸發115億港元（約14.6億美元）。接連質疑節目組的爆料仍在接力，效應持續擴大，有評論稱「這一次，中國好聲音踢到了鋼板上」

綜合每日經濟新聞、新黃河等媒體報導，近日網傳一段疑似李玟控訴由浙江衛視推出的音樂評論節目「中國好聲音2022」的9分鐘錄音，李玟說自己身患乳腺癌仍不顧醫師勸阻參加節目，卻因對賽制失望提出異議被趕下場、舞台摔倒、鏡頭被剪等。錄音中李玟帶哭腔，情緒激動。

17日下午，在「中國好聲音」官微下，不少李玟的歌迷向節目組「討要說法」。當晚22時55分，「中國好聲音」在微博回應稱，這段由部分自媒體帳號散布的錄音「經惡意剪輯」，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，「我方表示強烈譴責」；並稱節目方與導師李玟的誤會經溝通當時即已消除。

然而，寥寥幾筆的回應並未平息爭議，反而點燃了網民們的怒火，大批網民湧進「中國好聲音」節目組官微為李玟鳴不平，卻發現該官微設置了「評論精選」無法留言，網民們除藉由轉發再評論撻伐節目組「你沒資格談尊重」，還羅列出浙江衛視近年發生的意外，包括釋小龍助理溺亡、趙麗穎落水遇險、范文芳落水被嗆、李晨眼角受傷縫針、高以翔暈倒猝死 等等。

而此時據鳳凰網娛樂，李玟大姐李秋林回應稱錄音屬實。網民們頓時炸鍋，湧向節目組各贊助商官微，要求贊助商撤資，贊助商的評論區淪陷。選手徐海星稱節目組當年對她「惡意炒作和長達數年網暴」，還有網民爆料節目組疑存在花錢買人氣、組委會內定選手、晉級需花錢包裝等現象。

受輿論影響，18日，「中國好聲音」母公司星空華文股價暴跌，截至午間收盤，公司股價大跌23.4%，報94.95港元，總市值為378.4億港元，相較前一日收盤市值蒸發115億港元。

星空華文前身是上海燦星文化傳媒股份有限公司。「中國好聲音」在2012年因喊「I want you」風靡全中國。2016年與節目模式的版權方荷蘭Talpa公司「開戰」後開始走下坡，一度更名「中國新歌聲」，並將標誌性的「轉椅」改為「下滑座椅」。2018年IP回歸。

紅星新聞對此事件發出題為「這一次，中國好聲音踢到了鋼板上」評論指出，不少人認為「中國好聲音」節目方的回覆傲慢且敷衍且逃避大眾追問，難怪難息怒火。「中國好聲音」節目組此時要面對的，不是已逝的李玟，也不是營銷號ABCD，而是一塊眾人合力形成的維護李玟的鋼板，「不帶誠意地硬踢，痛的一定是自己。」