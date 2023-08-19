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攝影師槓視覺中國 遭死亡威脅 版權爭議升級刑事案

中國新聞組╱北京19日電
收到死亡威脅，攝影師戴建峰稱已報警。(取材自越牛新聞)
收到死亡威脅，攝影師戴建峰稱已報警。(取材自越牛新聞)

與「視覺中國」陷入版權爭論的知名攝影師戴建峰稱收到威脅私信，「若不給視覺中國道歉，殺你全家。」他已報警並「必定通過法律途徑維權」。視覺中國則回應支持報警。這起疑似「死亡威脅」使得該起版權爭議升級為刑事案。有央媒評論呼籲政府對「碰瓷式維權」加以整改，否則不利版權市場發展。

來源：YouTube

金融界報導，星空攝影師戴建峰被視覺中國訴侵權索賠一事持續引發熱議；戴建峰18日表示，「剛收到了一個私信，威脅我，若不給視覺中國道歉，將殺我全家。」他表示已經報警。

視覺中國在微博上迅速回應：「支持@Jeff的星空之旅報警，反對任何人利用網絡進行人身威脅，不支持任何非理性的言語以及行為。」

中國探險協會秘書處第一時間聯繫戴建峰，在確認版權授權等相關情況後，協會決定全力支持戴建峰依法維護合法權益。

綜合媒體報導，戴建峰15日在自己經營的星空攝影「Jeff的星空之旅」微博發文，指收到視覺中國來電稱侵權使用了他們173張照片，還要賠償他們人民幣8萬餘元(約1.1萬美元)，而這些所謂的「侵權照片」竟然都是自己拍攝的作品。

事件發酵後，有央媒就此事評論道，「碰瓷式維權」必須叫停。用模糊著作權維權和企業知識產權消費界限的方式索取高額賠償金額，易造成著作權人與版權消費企業的矛盾，反而不利於版權市場的健康發展。

北京大學法學博士在鳳凰網評論說，視覺中國在此事中的行徑可謂是「李鬼告李逵」，此次之所以觸犯「眾怒」，主因是其作為中國最大圖片庫，在涉及廣大自媒體和普通網民的版權保護時，非但沒有落實整改，而是「依然故我」地仍對自身並不享有版權的作品濫發律師函，將「碰瓷式」維權作為盈利手段，甚至作為所謂的商業模式。

自媒體稱苦視覺中國已「久」，亦折射了當下市場和網民對於構建一個良性、規範的攝影作品版權在線許可秩序是何等期待。遺憾的是，視覺中國的「短視」阻礙了其發展。

「若不給視覺中國道歉，將殺全家」，攝影師戴建峰稱受到死亡威脅，已報警。(取材自金...
「若不給視覺中國道歉，將殺全家」，攝影師戴建峰稱受到死亡威脅，已報警。(取材自金融界 )

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