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華裔毒販在柬埔寨被判刑52年 保外就醫 槍匪劫走

中國新聞組／北京19日電
持槍歹徒。（取材自極目新聞/柬中時報供圖）
持槍歹徒。（取材自極目新聞/柬中時報供圖）

柬埔寨媒體報導，一名45歲中國大陸籍陳姓囚犯因重大毒品案被判52年有期徒刑，但陳某近期稱牙痛，監獄局批准他前往牙科醫院接受治療。豈料，17日中午多名蒙面武裝歹徒突然現身，持槍劫走囚犯。

來源：YouTube

極目新聞引述柬中時報報導，事件發生在柬埔寨第二大城市暹粒，這裡是吳哥窟所在地。

目擊者稱，17日上午，多名蒙面武裝分子駕駛一輛汽車，停在位於市中心的一家牙科醫院。他們手持步槍，襲擊押送囚犯的獄警，劫走囚犯。

該名中國大陸籍囚犯年齡45歲，2009年2月11日被捕，涉及重大毒品案，被判處52年有期徒刑。

據報導，暹粒市警方表示，黑衣人劫走囚犯之後，把犯案車輛、槍械、面具、衣服等丟棄在一處郊區。

報導引述監獄總局發言人諾索萬的話證實事件，被劫走的囚犯是一名中國人。目前警方正在展開深入調查。

另有報導稱，被劫囚的是台籍毒梟陳信翰，陳男因毒品罪在柬國監獄服刑，藉口牙痛由獄警押送診所看診，有5名柬國人戴面具、持槍突襲診所救走陳男，目前劫囚的歹徒已有4人落網，涉案嫌犯都是柬國人。

45歲的陳信翰是跨國運毒集團首腦，但在獄中仍以手機對外聯繫，更遙控販毒事業。在柬國入獄後曾不斷爭取減刑。

毒販陳某。（取材自極目新聞/柬中時報供圖）
毒販陳某。（取材自極目新聞/柬中時報供圖）
丟棄的槍枝等物品。（取材自極目新聞/柬中時報供圖）
丟棄的槍枝等物品。（取材自極目新聞/柬中時報供圖）

監獄 毒品

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