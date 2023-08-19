寫不出賭博程序…中國程序員在越南遭虐 被拔14顆牙

中國程序員赴越南遭虐待，未編寫出賭博程序被拔掉14顆牙。圖為被告庭審畫面。(取材自九派新聞)

越南 報導，中國一男子因未編寫出賭博遊戲程序，在越南遭到數月的囚禁、虐待，被4名越南男子拔掉了14顆牙齒，身體損傷程度高達88%。越南河內市人民法院17日對其中三人作出判決。剩餘一人仍在潛逃中，警方已對其發出通緝 。其中一名被告家屬向受害人賠償3000萬越南盾（約9174元人民幣、1272美元）。

九派新聞引述越南「Vietnam Posts」和「vietnamnet」新聞網報導，河內市人民法院17日以故意傷害罪和非法拘禁罪分別判處被告人王某（Vương Văn Kiệm）有期徒刑24年、范某（Phạm Văn Huấn）有期徒刑22年、李某（Lý Văn Hoàng）有期徒刑12年。黃某（Hoàng Thanh Sơn）則將在被逮捕歸案後再進行處置。

判決稱，三名被告人的行為是野蠻的，喪失了人性，對受害人身心健康造成嚴重傷害，引起了社會的公憤，需要嚴厲的懲治。

本案46歲的受害人房立敬（Fang Lijing）是一名程序員，由於在中國做生意遇到困難，於2020年1月14日來到越南尋找合作夥伴。2020年年中，房立敬與黃某相識。經過協商，黃某聘請房立敬為他製作在線網絡遊戲，作為回報，房立敬將獲得遊戲20%的利潤 。

然而，直到2022年初，房立敬仍沒有編寫出一款可以運行成功的賭博遊戲。於是，黃某找到王某和范某，打算通過囚禁、毆打等方式逼迫房立敬。

2022年3月13日，在黃某的指示下，王某和范某挾持房立敬，將其帶到位於河內嘉林縣（Gia Lam）的一套公寓內。黃某還在客廳臥室安裝了攝像頭。

為強迫房立敬編寫賭博遊戲程序，黃某、王某和范某多次輪流使用錘子、釘子、刀子、電棍等工具殘忍虐待他。

在被囚禁期間，房立敬每天都遭毒打。三人用電鑽嚇唬他，甚至還用鉗子生生拔掉了他的14顆牙。除了實施酷刑、毆打外，三人還不允許房立敬吃肉、魚等營養食品。

在折磨過程中，為了不讓周圍人聽到房立敬的尖叫聲，三人利用擴音器大聲播放音樂。

2022年6月24日，黃某又以700萬越南盾雇用了李某，幫他打掃房子，買菜煮飯，以及嚴刑逼供房立敬。

2022年7月14日，接到報案後，警方突擊將房立敬救出並送往醫院急救，警方認定，他的身體損傷程度高達88%。

之後，范某和李某相繼被逮捕，王某也主動投案自首。黃某目前仍在潛逃，已被通緝。

除了刑事責任外，被告李某的家人已賠償了3000萬越南盾給受害者。