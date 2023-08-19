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囂張 逃脫者被緬甸電信詐騙團夥高額懸賞

中國新聞組／北京19日電
懸賞信息中的公安部網頁截圖。（取材自封面新聞）
懸賞信息中的公安部網頁截圖。（取材自封面新聞）

一套聊天截圖18日在社交平台引發廣泛關注。聊天截圖稱，緬甸電詐團夥針對逃離園區者發布20多份懸賞，最高懸賞金額高達60萬元人民幣(約8.3萬美元)。懸賞中，有三人的身分信息齊全、明晰。有媒體分別與三人的戶籍地聯繫獲悉，一人三年前去緬甸後失聯，目前屬於「在緬勸返人員」之一。另外兩人的情況，當地正在核實信息。

封面新聞報導，多個網友表示，上述聊天截圖是一款名為「飛機」，也叫作「電報」的境外聊天軟件截圖。截圖中，陸續有人從7月21日開始發布懸賞，最近的一份懸賞發布於8月14日，累計至少有29人被懸賞，其中五人為女性，還有一對夫妻。這29人，戶籍涉及四川、湖南、福建等多個省市。

被懸賞的對象，大部分手持著一張借條，上邊顯示本人何時向某機構或某人借款幾萬元、幾十萬元，上邊按著紅手印，一些人同時還捧著幾捆現金。

報導說，部分手持欠條的人的臉部似乎有瘀青痕跡。其中一份懸賞信息稱這名逃離者「有心臟病」。

此外，對福建黃某結的懸賞中，還附了一份中國公安部失蹤人口庫截圖，證明被懸賞者信息真實。

據報導，這些懸賞信息公布了他們的姓名、外號、高清照片、從何地逃離、逃往什麼方向。提供有效信息或者抓獲被懸賞人，可領取5萬、10萬甚至60萬賞金。還有一些宣傳信息中，教唆心動者去殘害被懸賞人，打斷胳膊或者殺害對方都有不同的價格。

被懸賞者中除了中國人，還有三名緬甸女子。另外還有人發布信息稱，一人是模特，年齡25歲，巴黎人，價格20萬元。

有三份懸賞信息中包含了清晰的身分證照片、駕照照片。報導指出，被懸賞的王某，顯示戶籍為河南省洛陽市新安縣石井鄉某村人士，1991年出生。該村村幹部介紹，村裡確實有這個名字的小孩，「這個孩子年幼喪母，很早跟著父親去溫州打工，多年沒回來，村裡也沒親屬。村裡聯繫不上。」

報導說，被懸賞的黃某華，顯示戶籍為廣西平南縣平南鎮某村人，1996年出生。鎮政府工作人員記錄信息後表示，將把情況反饋給社區。

據報導，被懸賞的黃某結，顯示戶籍為福建永泰縣某村人。鄉鎮工作人員一聽這個名字，就表示黃某結確實是這個戶籍信息上的人，「他三年前去了緬甸，一直杳無音信，現在還在我們勸返人員名單裡，但一直聯繫不到本人。」

緬甸 駕照 心臟病

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