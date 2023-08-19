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中國聯手泰國、緬甸、寮國 嚴打電信詐騙窩點

中國新聞組／北京19日電
中國公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、寮國公安部在泰國清邁舉行打擊賭詐集團專項聯合行動。(取材自央視新聞客戶端)
中國公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、寮國公安部在泰國清邁舉行打擊賭詐集團專項聯合行動。(取材自央視新聞客戶端)

近年頻傳中國年輕人被不法集團誘騙、綁架至泰國、緬北等地從事詐騙等案件，嚇得中國人不敢到泰緬旅遊，不僅衝擊當地旅遊業，甚至可能衝擊中國與相關國家的友好關係。在中國向緬甸等國表達關切並要求解救被困中方人員之後，中、泰、緬及寮國四國罕見在泰國聯手開展打擊賭詐集團專項聯合行動，全力剷除電信詐騙窩點。

據央視新聞報導，8月15日至16日，中國公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、寮國（老撾）公安部在泰國清邁聯合舉行針對本區域賭詐及衍生的人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪的專項合作打擊行動啟動會。

來源：YouTube

各方決定，在泰國清邁共同建立專項行動綜合協調中心，並針對賭詐猖獗的區域設立聯合行動點，以更緊密的合作、更主動的攻勢、更專業的行動，嚴厲打擊本區域電信網路詐騙和網路賭博犯罪，堅決扭轉人口販運及綁架、拘禁等犯罪高發態勢。

各方表示，將用實際行動向那些仍不收手的賭詐犯罪集團發出嚴厲警告，向國內外展示中泰緬老四國警方團結合作、嚴打賭詐的堅定決心。

報導說，不少被詐騙集團誘騙、綁架的當事人遭到拘禁、凌虐。今年7月25日，中國駐緬大使陳海曾在會見緬甸外長丹穗時表示，包括緬北在內緬甸邊境地區電詐活動猖獗，嚴重損害中緬兩國民眾切身利益。中國政府對此高度重視，雙方應進一步採取有力措施，同其他相關鄰國合力展開新一階段聯合打擊行動，維護中緬友好合作大局。

九派新聞報導，近期，緬甸多次被曝涉及電信詐騙極端案例，中國駐緬甸使館曾發布旅遊風險提示，等級為橙色（高風險）。社交平台上，前往緬甸後失蹤的求助越來越多，這也增加了人們對緬甸的恐懼。

緬甸的華裔導遊胡先生說，2019年他接中國團接到曾20多天沒休息，但今年到現在他只接待了三個團，景區格外冷清，常去的飯店也此倒閉。今年6月，為吸引中國遊客，他開始運營短視頻帳號，向中國人展示緬甸的風土人情，可沒想到「不會嘎腰子吧」、「給我錢我都不去」之類的話充斥著評論區。

在他看來，詐騙團夥集中在緬北地區，且當地無法正規合法地去，緬甸更幾乎沒有「嘎腰子」、「緬甸人很善良的，詐騙團夥都是外國人搞的。」

泰緬邊境的KK園區2019年空盪盪、2022年冒出大片建築物(圖)。 (取材自微...
泰緬邊境的KK園區2019年空盪盪、2022年冒出大片建築物(圖)。 (取材自微博)

他說，自己平時接待的團在20人左右，最多的是40人，杭州遊客是最多的，他們會直接包機過來。中國旅遊團來緬甸，住的都是最好的酒店，一桌團餐價格在500元人民幣左右(約69.3美元)。2019年他一直在帶中國團，春節都沒有回家，送走一個又接下一個，但詐騙陰影讓中國遊客銳減。

泰緬邊境的KK園區2019年空盪盪(圖)、2022年冒出大片建築物。 (取材自微...
泰緬邊境的KK園區2019年空盪盪(圖)、2022年冒出大片建築物。 (取材自微博)

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