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廣西海水浴場不明生物咬傷多名泳客 有的傷可見骨

記者陳政錄／綜合報導
網傳遊客被咬傷的圖片。（取材自紅星新聞）
網傳遊客被咬傷的圖片。（取材自紅星新聞）

廣西北海僑港浴場近日爆出有遊客下海遊玩時疑被不明魚類或生物咬傷，導致多人流血送醫的事件，官方通報該區域暫停一切涉水活動。據網傳畫面顯示，工作人員在岸上拿著大聲公緊急撤離，要求民眾上案，醫院內有多名遊客接受包紮治療，多為被咬破皮的皮外傷。

來源：YouTube

羊城晚報報導，僑港海灘救援點工作人員稱，當時遊客下海游泳，有兩三名遊客腳突然被魚咬傷，基本都是被咬破皮，事發後，所有遊客被喊上岸，不允許下海，初步判斷咬傷遊客的魚是偶然到該片區域。

事發當天，海水浴場沙灘上滿滿人潮。（取材自澎湃新聞）
事發當天，海水浴場沙灘上滿滿人潮。（取材自澎湃新聞）

不過，據沸點新聞等現場畫面顯示，在該地某一醫院內，就至少有五、六名遊客正接受包紮治療，多人腳上鮮血淋漓，引起網友熱烈討論，有網友猜測可能與不當放生有關，甚至有人猜測是食人魚、水母、小鯊魚，或者變異物種。

都市快報橙柿互動報導，遊客小培指出，她朋友是第一個被咬的。當時她和朋友一起下海，他們游泳的區域水並不算很深，「水只到我胸口位置，我遊了一會就提前上岸了，朋友繼續遊。」之後，小培朋友腿部一陣劇痛，上岸後發現腿部位置在流血，似乎被海裡什麼東西咬破了。

多名遊客送醫治療。（取材自沸點新聞）
多名遊客送醫治療。（取材自沸點新聞）

小培朋友送到醫院後，被縫了20多針。她說，當晚在醫院，還看到其他被咬傷的遊客，「朋友的傷勢只能算中等偏上，有的傷得很深，都能看到骨頭。」

住在當地銀海區的一位居民說，出事這片海域居民經常會去游泳，遊了十來年，從來沒有聽說過這樣的事。

紅星新聞報導，在相關新聞的評論中，網友熱議最多的三種傷人魚類為海狼魚、油錐、雪茄達摩鯊。廣西中醫藥大學海洋藥物研究院劉昕明博士說，從個人角度來看海狼魚的可能性比較大。

一位生物保護學者表示，這可能是由於海水溫度升高，導致魚類變得更飢餓，升高的水溫會影響魚類的食慾，使牠們更容易攻擊人類。

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