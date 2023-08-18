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以為去新加坡當翻譯 中科院博士被拐至緬甸做詐騙

中國新聞組／北京18日電
中科院博士被騙至緬甸一年，女友說他本以為出國能從事翻譯工作。（取材自九派新聞）
中科院博士被騙至緬甸一年，女友說他本以為出國能從事翻譯工作。（取材自九派新聞）

近年一些中國年輕人被騙至緬甸從事詐騙，想不到連中國科學院博士也受騙。中國一名網民發文稱，其朋友中科院張姓博士為還債去新加坡擔任翻譯，卻被騙至緬甸從事詐騙已一年，每天被強迫工作18小時，被打、關禁閉，還被嚴密監控。張的女友說，詐騙方要求轉帳12萬（人民幣，下同，約1.65萬美元）才放人，但匯款後帳戶被凍結。張男戶籍地的警方稱，已將此事上報中國駐緬甸大使館。

來源：YouTube

綜合媒體報導，張姓博士的女友楊女表示，男友畢業於中國科學院地球環境研究所，後從事博士後研究。她說，男友之前炒幣虧損，有幾萬元的債務問題，他的家庭條件一般，媽媽癱瘓了，就在網上看到這個薪資很高。在一年前經介紹以為去新加坡從事翻譯工作，但最終被騙至緬甸從事詐騙。

進園區後，張男給女友發信息稱，自己的手機不能用了，只能用別的手機溝通。楊女表示，張男每天的工作就是跟別人聊天，工作時間很長。緬甸一方後來要求她轉帳12萬才可放人，但在轉帳時發現帳戶被凍結，無法轉帳，她還得知男友因此被打、關禁閉。

張男之前任職的中科院廬山植物園工作人員表示，張先生為人老實，博士研究方向為古植物。知曉此事後，張男的哥哥選擇報警，戶籍所在派出所工作人員表示已將此事上報給中國駐緬甸大使館。

據悉，今年3月中國駐緬大使在會見緬甸副總理時指出，近來發生的多起中方人員越境來緬事件，都有緬甸境內網絡詐騙等非法活動背景。

緬方表示，高度重視中方多次表明的立場，已加大力度開展打擊。

緬甸 詐騙 新加坡

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