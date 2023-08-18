開國少將變革命叛徒？ 家屬氣到要告盜圖自媒體

開國少將何克希的外孫女石女士在社交平台上發文稱，自己外公的照片被自媒體私自盜用轉發，對照片張冠李戴，外公成了「革命叛徒」。（取材自潮新聞）

開國少將何克希的外孫女石女士發文稱，自己外公的照片被自媒體盜用轉發，對照片張冠李戴，外公成了「革命叛徒」。家屬感到無比憤怒，對於自媒體涉嫌污衊英烈，已完成各種取證，將報案追究法律責任。影片作者昨日發布道歉信，向何的家人表示誠懇的道歉，並表示錯誤已無法挽回，願接受相關部門處罰。

來源：YouTube

潮新聞報導，石女士表示，自媒體自行排列中共 最惡劣十大叛徒，並配上簡介、姓名等，將其製作成視頻。其中，當出現顧順章一欄時，對應的照片卻是其外公何克希年輕時照片，並配文「中共歷史上最危險的叛徒」。

石女士及家人找到何克希的「一級解放勳章」證書，上面的照片與視頻中頭像一致，「這張照片應該是1955年授銜時拍攝的，此外，外公誕辰115周年的紀念冊中也有這張照片」。

據石女士不完全統計，這些視頻被22個自媒體帳號，轉載或發布在8個不同的社交平台上，其中最早的視頻發布於今年4月。石女士及家人對這些自媒體的行為表示不理解，「為什麼會將外公的照片與顧順章聯繫在一起，不僅是對我外公，還對我們全家造成傷害」。

據報導，何克希為四川峨眉人，1929年加入中國共產黨 ，隨後便開始了長達53年的革命生涯。1949年4月，何克希率部參加解放南京的戰役。1955年被授予少將軍銜和一級獨立自由勳章、一級解放勳章。1966年，何克希到浙江工作，擔任浙江省政協副主席，直至臨終，終年76歲。