因為這理由…救援隊員墜崖犧牲 未獲「見義勇為」認定

圖為劉金藝生前救援時，為被困者包紮傷口。（取材自都市快報橙柿互動）

今年2月，北京 懷柔藍天救援隊搜救兩名被困箭扣長城的遊客，救援隊員劉金藝因岩體坍塌，不幸犧牲。事隔半年，劉金藝的媽媽在網上反應，兒子因為沒救到人，至今仍沒被評定「見義勇為」。有律師表示，國家應制度化認定標準，「不要讓英雄流汗流血又流淚」。

都市快報報導，劉金藝是家裡獨子，劉媽媽為了他，哭得一度眼睛看不見、尿失禁。劉媽媽回憶，兒子接到救援隊電話，飯也沒吃就離開了家，沒想到成了最後一面。

懷柔藍天救援隊找有關部門為劉金藝申請評定「見義勇為」，但時至今日，沒得到結果。

劉媽媽說：「民政局一個工作人員跟我們說，我兒子沒救到人就掉下去了，不能算見義勇為。可是我兒子是去救人的過程中犧牲的，怎麼不算呢？」

據北京市相關法令，「見義勇為的確認」為「在搶險救災中，不顧個人安危，搶救國家、集體財產或者他人生命財產的，可以確認為見義勇為」。

劉金藝的案子各地認定標準不同，有的地方認為可以，有的認為不能算。

相關人士分析不能認定的主要原因，首先，劉金藝在救援時，懸崖發生坍塌，把人帶落墜崖，屬於意外；此外，劉金藝掉落懸崖時，還沒有真的找到目標，被困的兩人是被消防隊員找到的；還有人認為，這次的救援行為沒有到「那麼危險的地步」。不過，民間救援隊不認同這個說法，認為「不是接觸到被困人員才是救援，整個搜救過程都屬於救援」。