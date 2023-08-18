我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

史上最強小強 牠趴飛機窗外 陪女子從雲南飛到寧波

中國新聞組／北京18日電
一路趴在飛機窗外陪著郭女士搭機的小強。（視頻截圖）
一路趴在飛機窗外陪著郭女士搭機的小強。（視頻截圖）

一名郭女士在網上分享一段視頻稱，她乘坐南方航空航班從西雙版納前往寧波，欣賞窗外美景時卻意外發現一隻活的大蟑螂爬在玻璃上，牠不僅沒被氣流和強風吹走，還一路與郭女士為伴直到寧波。網友們對萬米高空的低溫和氣流竟然沒吹飛牠感到好奇，紛紛打趣說這隻蟑螂大概是買了掛票或是想逃票，堪稱是「史上最強小強」。

綜合沸點視頻、快科技等媒體報導，郭女士在視頻中介紹，她乘坐南方航空CZ8380航班從西雙版納前往寧波。她坐在靠窗座位上，準備欣賞窗外美景時，抬頭赫然發現了一個不速之客：一隻大蟑螂爬在玻璃上，就在她的眼前。「飛機上怎麼會有蟑螂呢？」郭女士驚訝不已，「我是第一次在飛機上見到蟑螂。」

她感到非常意外和好奇，這隻蟑螂不知是怎麼上飛機的，於是拿出手機錄下了這隻蟑螂，並一路觀察牠的行動，所以也沒想到聯繫空姐。一路上，郭女士相當擔心這隻蟑螂的處境，「牠該不會死了吧？」緊張地一直盯著牠，見牠艱難地挪動，心裡鬆了口氣，還想著牠飛這麼高，飛這麼遠，「會不會暈機？牠會不會摔下去？」

郭女士說，這隻蟑螂陪伴她從西雙版納「飛」到寧波，全程沒有被吹走或是掉下去，她也看了牠一路，算是為她的旅程增添了一點樂趣，直到自己下了飛機後，這隻蟑螂還待在原處，她調侃說「牠可能是想回西雙版納。」

郭女士的視頻在微博話題上吸引超過4500萬次瀏覽量，網友們熱議這隻蟑螂為什麼趴在窗外沒有掉下去的原因：「能從遠古生存下來不是吹的」，「這是買了掛票」，「從西雙版納到寧波要2800公里」，「生命力是真頑強」，「我猜牠應該是在玻璃夾層裡面，不然那麼大的風，早就掉下去了」，「低溫缺氧的萬米高空都能活著？真的服了」，「這是牠窮盡一生也達不到的高度」。

低溫 微博

上一則

泰越食米進口漲價 港餐費料增「推廣米飯以外食材 降低衝擊」

下一則

長沙翁疑吸氫亡 養生館宣稱可抗癌

延伸閱讀

中國明起南海射擊演習 為期5天 疑建飛機跑道

中國明起南海射擊演習 為期5天 疑建飛機跑道
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
機長突心臟驟停倒臥廁所亡 2副機師接手緊急迫降

機長突心臟驟停倒臥廁所亡 2副機師接手緊急迫降
爸爸的勳章

爸爸的勳章

熱門新聞

京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
網傳小華買車圖。（取材自股城網）

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

2023-08-12 09:30
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪