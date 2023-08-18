史上最強小強 牠趴飛機窗外 陪女子從雲南飛到寧波

一路趴在飛機窗外陪著郭女士搭機的小強。（視頻截圖）

一名郭女士在網上分享一段視頻稱，她乘坐南方航空航班從西雙版納前往寧波，欣賞窗外美景時卻意外發現一隻活的大蟑螂爬在玻璃上，牠不僅沒被氣流和強風吹走，還一路與郭女士為伴直到寧波。網友們對萬米高空的低溫 和氣流竟然沒吹飛牠感到好奇，紛紛打趣說這隻蟑螂大概是買了掛票或是想逃票，堪稱是「史上最強小強」。

綜合沸點視頻、快科技等媒體報導，郭女士在視頻中介紹，她乘坐南方航空CZ8380航班從西雙版納前往寧波。她坐在靠窗座位上，準備欣賞窗外美景時，抬頭赫然發現了一個不速之客：一隻大蟑螂爬在玻璃上，就在她的眼前。「飛機上怎麼會有蟑螂呢？」郭女士驚訝不已，「我是第一次在飛機上見到蟑螂。」

她感到非常意外和好奇，這隻蟑螂不知是怎麼上飛機的，於是拿出手機錄下了這隻蟑螂，並一路觀察牠的行動，所以也沒想到聯繫空姐。一路上，郭女士相當擔心這隻蟑螂的處境，「牠該不會死了吧？」緊張地一直盯著牠，見牠艱難地挪動，心裡鬆了口氣，還想著牠飛這麼高，飛這麼遠，「會不會暈機？牠會不會摔下去？」

郭女士說，這隻蟑螂陪伴她從西雙版納「飛」到寧波，全程沒有被吹走或是掉下去，她也看了牠一路，算是為她的旅程增添了一點樂趣，直到自己下了飛機後，這隻蟑螂還待在原處，她調侃說「牠可能是想回西雙版納。」

郭女士的視頻在微博 話題上吸引超過4500萬次瀏覽量，網友們熱議這隻蟑螂為什麼趴在窗外沒有掉下去的原因：「能從遠古生存下來不是吹的」，「這是買了掛票」，「從西雙版納到寧波要2800公里」，「生命力是真頑強」，「我猜牠應該是在玻璃夾層裡面，不然那麼大的風，早就掉下去了」，「低溫缺氧的萬米高空都能活著？真的服了」，「這是牠窮盡一生也達不到的高度」。