英烈變小丑 陳凱歌電影「志願軍」海報挨轟 片方道歉

陳凱歌電影「志願軍」配小丑的海報。(取材自微信)

由陳凱歌執導的電影「志願軍：雄兵出擊」，以三部曲講述中國志願軍參與抗美援朝戰爭，紀念抗美援朝70年，預計十一檔期上映。不過8月17日的宣發海報，卻出現小演員飾演的小李曉穿著白色洋裝、戴著白色帽子，臉上有誇張的小丑妝容。這個小丑造型，中國網友質疑把志願軍形象和小丑連結，是「屈辱英烈」，表示不能理解，片方對此表示道歉。

環球時報微信 公號報導，陳凱歌執導，辛柏青、朱一龍、張子楓、陳飛宇、朱亞文、肖央領銜主演的抗美援朝電影「志願軍：雄兵出擊」15日宣布殺青，並發布眾多演員的海報。其中演員張熙然（飾演小李曉）的海報，因其小丑式的形象和「陰間」畫風，引發巨大爭議。

不少網友都感到迷惑，在宣傳志願軍戰士英雄氣概的影片中，出現這樣一個「鬼」造型，是想表達什麼？也有人指責，這涉嫌「侮辱英烈」。

對於「小丑」海報，官方微博 發文表示，「對角色及其造型缺乏必要介紹引起網友誤解，我們就此誠摯道歉」，並解釋說，「新中國成立前，幼年的李曉在戰亂中被外國人收養，她被『養父』要求扮成小丑跳舞，在宴會上供人取樂。也就是大家看到的這個造型。這是李曉屈辱的幼年時代，也是舊社會受盡列強欺辱、顛沛流離的戰爭孤兒的縮影。讓人民不再受辱，這就是歷史不能被忘卻的意義。」

不少中國網友不領情官方微博的解釋，仍抨擊「好的不放非得放屈辱，有你這麼宣傳的嗎」、「設計海報的時候沒想過會被『誤解』嗎」、「原著角色有這麼一段經歷，所以有這個扮相能理解，但你拿這個放人物宣傳海報做宣發，實在是太迷惑了」、「你就是故意的吧，拿爭議性的劇照宣發，不帶一點介紹」、「把屈辱當噱頭宣傳電影」。