中植集團擬債務重組 將出售資產還債

彭博報導，近日陷入債務危機的中植企業集團正計畫債務重組 ，已聘請畢馬威（KPMG，安侯建業）會計師事務所對資產負債表進行審計。計畫於審計後重組債務並出售資產，以償還投資 者。而中植集團與畢馬威目前未有正式公告。

據了解，中植集團管理超過人民幣1兆元(約1373億美元)的資產，是中國最大的私人財富管理公司之一。因為中植系爆雷引發中融信託停兌，理由為資金池業務出現問題。此外，危機又與中融信託近年頻踩雷多家爆雷房企，如恒大、佳兆業等有關。

彭博援引消息人士指出，目前還不清楚中植有多少產品違約，以及如果清算後，該公司是否有足夠的資產來彌補缺口，而任何重組過程可能將是漫長的。

在中植系發生產品兌付逾期之後，中國官方已成立工作組以了解風險，表明北京 當局擔心情勢可能蔓延；另有消息人士稱，中融信託目前至少有30檔信託產品已逾期未兌付，管理層正努力制定償付計畫，但短期未有方案。

中國某信託機構首席研究員指出，「爆雷」的信託產品主要為存量非標產品（指未在銀行間市場及證券交易所市場交易的債權性資產），這類產品由於底層房地產資產出現問題而引發兌付逾期。不過，目前市場上非標產品已很少，因此風險整體可控。