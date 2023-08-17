江蘇卡拉OK女遭同事分屍 棄屍70公里外 狗叼屍塊才被發現

宜興市丁蜀鎮溪南橋西側的垃圾堆放空地，村民稱在此區域發現死者屍塊。(取材自澎湃新聞)

江蘇常州日前發生一起殺人分屍案，一名在卡拉OK工作女子因瑣事與同事爭執被對方掐死，兇嫌與另3嫌合力分屍，並將屍塊丟至70公里遠的村落。在遺體被發現之後，兩男兩女犯罪嫌疑人已被捕，由於手段殘忍，網上更流傳煮頭、磨刺青等恐怖傳聞。

綜合媒體報導，案件發生於7月30日凌晨，30歲翟女在常州吾悅廣場2號樓某室暫住，因生活瑣事與26歲的白女產生矛盾，在二樓房間將其掐死，後夥同34歲鄒女、20歲朱男及20歲李男在吾悅廣場2號樓的另一間房內將白女分屍。

8月1日至2日凌晨，四人將白女屍塊分兩次分別拋入宜興和武進兩處河道中。2日上午9時，有河道清潔工在水面發現兩個麻袋，懷疑是屍塊後遂報警。

由於分屍手段殘忍，網上更流傳恐怖細節，指死者頭顱被放入盒內，面目全非，甚至有被煮過，身上紋身亦被磨走。但這些傳聞暫未能證實。

江蘇省常州市公安局武進分局15日發布一則警情通報，江蘇常州市發生殺人分屍案，4名疑犯被捕。消息指一名卡拉OK女工作人員因瑣事與同事爭執並將對方掐死，竟召來3名朋友協助分屍拋棄。

實地走訪多個涉案地點，多位住在吾悅廣場相關樓層的住戶稱，案發當晚並未聽到異響。案發房間已被常州市公安局武進分局貼上封條，鄰居稱此前這住了一個男租戶，未見到有女性進出該房間。

死者白女生前曾短暫就職的當地娛樂會所，案發時已離職兩個多月。知情人士稱，白女個子矮小，而犯罪嫌疑人個頭較大，疑似兩人因生活摩擦升級，犯罪嫌疑人失手釀成血案。

報導指出，宜興市丁蜀鎮蜀山村溪南橋被當地人認為是犯罪嫌疑人最終的拋屍地點，這片區域幾近荒廢。地圖顯示，從白女被殺害地點到拋屍點，車程近70公里。