杭州偷拍男躲警察 藏後車箱昏迷

警方破窗救出偷拍男子。（取材自新聞晨報）

為滿足私慾偷拍他人，卻差點讓自己丟了性命。據澎湃新聞報導，近日有一名男子因偷拍女子上廁所被發現，遂藏在自己駕駛的SUV 後車廂中，想要躲避警方，但後來失去知覺昏迷，警方不得不破窗施救，目前該男身體已恢復正常，被處以拘留5日的行政處罰。

據報導，浙江從杭州濱江區警方16日通報稱，濱江區公安分局長河派出所接到報警稱，有人在某大廈女廁所偷拍。據報案人表示，她上廁所發現有人用手機偷拍自己，立即喝止並起身追出去，見偷拍的是一名身穿黑色短袖短褲的男子，但很快不見蹤影。

經調閱監視畫面，發現該男到地下車庫後就一直未出來，後查到他所駕駛進入停車場的白色SUV，一開始警方認為車門車窗緊閉，車內無異常，但在搜查近四小時後，發現車窗都是霧氣，才透過後擋風玻璃看到偷拍男藏在後車廂內，且已經昏迷。

報導稱，緊急破窗後，該男呼吸微弱，處於半昏迷狀態，施救時還口吐白沫，送醫後恢復正常。

該偷拍男自述，他本想著等沒人時離開，不料警察和保安一直在周圍搜查，由於車內空氣稀薄，慢慢就失去知覺，差點就窒息了。由於他對偷窺行為供認不諱，因侵犯他人隱私 ，被警方處以拘留5日的行政處罰。