爭議星空沒版權 視覺中國下架 央視：碰瓷式維權須叫停

戴建峰公開視覺公國對他的侵權指控。（取材自微博）

星空攝影師戴建峰被視覺中國訴侵權索賠一事持續引發熱議；16日，檢索視覺中國網站發現，涉事的相關攝影作品已顯示階段性下線。這起由視覺中國主動維權的事件，竟演變成被維權者呼籲停止侵權，央視評論更稱，視覺中國「碰瓷式維權」必須叫停。

每日經濟新聞報導，重慶星空攝影師戴建峰使用自己的照片，被視覺中國告知侵權索賠事件發生後，16日上午，戴建峰發文再回應：「已與Stocktrek進行核實，視覺中國無權銷售其作品，也沒有其作品的任何版權。Getty也無權將他的作品再次轉授，並要求視覺中國立即停止侵權。」

Stocktrek Images負責人Ryan表示，正在嘗試聯繫Getty Images，讓他們將戴建峰的圖片撤下來。Ryan也透露雙方協議的部分關鍵內容，戴建峰與Stocktrek Images的協議約定，Stocktrek Images不會在中國銷售戴建峰的相關作品，「從現在開始，我不能再讓他拍攝的照片在中國境內的網站上出現。」

國家天文台官方科普期刊@中國國家天文帳號也在評論區留言稱：「我們也收到過類似電話，諸如美國航天局NASA 發布的公版圖片都算作他們的版權。」據上游新聞，多家知名公司官微此前也曾紛紛表態，自己公司的LOGO圖變成視覺中國的版權圖片。

對此，央視評論，這是用模糊著作權維權和企業知識產權消費界限的方式，索取高額賠償金額，拿著維權當幌子「海投式」起訴，還耗費著大量的司法審判資源。