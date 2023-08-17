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爭議星空沒版權 視覺中國下架 央視：碰瓷式維權須叫停

中國新聞組╱綜合報導
戴建峰公開視覺公國對他的侵權指控。（取材自微博）
戴建峰公開視覺公國對他的侵權指控。（取材自微博）

星空攝影師戴建峰被視覺中國訴侵權索賠一事持續引發熱議；16日，檢索視覺中國網站發現，涉事的相關攝影作品已顯示階段性下線。這起由視覺中國主動維權的事件，竟演變成被維權者呼籲停止侵權，央視評論更稱，視覺中國「碰瓷式維權」必須叫停。

每日經濟新聞報導，重慶星空攝影師戴建峰使用自己的照片，被視覺中國告知侵權索賠事件發生後，16日上午，戴建峰發文再回應：「已與Stocktrek進行核實，視覺中國無權銷售其作品，也沒有其作品的任何版權。Getty也無權將他的作品再次轉授，並要求視覺中國立即停止侵權。」

Stocktrek Images負責人Ryan表示，正在嘗試聯繫Getty Images，讓他們將戴建峰的圖片撤下來。Ryan也透露雙方協議的部分關鍵內容，戴建峰與Stocktrek Images的協議約定，Stocktrek Images不會在中國銷售戴建峰的相關作品，「從現在開始，我不能再讓他拍攝的照片在中國境內的網站上出現。」

國家天文台官方科普期刊@中國國家天文帳號也在評論區留言稱：「我們也收到過類似電話，諸如美國航天局NASA發布的公版圖片都算作他們的版權。」據上游新聞，多家知名公司官微此前也曾紛紛表態，自己公司的LOGO圖變成視覺中國的版權圖片。

對此，央視評論，這是用模糊著作權維權和企業知識產權消費界限的方式，索取高額賠償金額，拿著維權當幌子「海投式」起訴，還耗費著大量的司法審判資源。

央視評論指出，該思考如何杜絕「碰瓷式維權」，讓別有用心者無機可乘，用戶也要改正「搜到圖片就能用」的思維，強化尊重知識產權的意識。

攝影師戴建峰拍攝的照片在無授權的情形下出現在視覺中國的網站銷售。（取材自微博／@...
攝影師戴建峰拍攝的照片在無授權的情形下出現在視覺中國的網站銷售。（取材自微博／@Jeff的星空之旅)

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