3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

北京 一名母親為兒子購買婚房後，認為兒子三年未盡孝，因此告上法院要求返還購房款370萬元人民幣（約50萬美元）。北京東城法院認定購房款性質為借貸，兒子應當予以返還。

北京青年報報導，楊晴（化名）是一名單身母親，名下有一套位於北京東城區的房子。2017年，想到獨子楊陽（化名）已到適婚年齡，楊晴決定賣掉房子，用賣房的錢置換一套大點的房子，將來和兒子一家生活。

2018年5月，楊晴名下的房子成功賣出，賣得370萬元（人民幣，下同）。之後，楊晴分多筆將賣房的370萬打給楊陽，用來購買通州區一套面積較大的房子。當年9月，楊陽取得房子的產權證，產權證上寫明房子為楊陽單獨所有。

2019年，楊陽結婚，婚後與妻子一起居住在楊晴新買的房子，然而夫婦與楊晴矛盾不斷激化，楊陽夫婦搬走、將楊晴微信 拉黑。此後3年，楊陽與楊晴之間再未有過來往，楊陽甚至連一個電話都沒給母親打過。

2022年，為了解決三歲女兒上學的問題，楊陽給自己的外祖母發微信寫明「把通州的房子賣了，讓我媽拿著她原來賣房的錢再換一個房，我再攢錢買一個房。」楊陽還在微信表態，考慮將母親起訴至法院以解決問題。

看到兒子的微信，楊晴感到非常寒心。她向東城法院起訴，要求楊陽返還購房款370萬，以備將來養老之用。

庭審中，楊晴和兒子楊陽對於錢款的性質各執一詞。楊晴認為自己從未表明370萬元是贈與給楊陽的，應認定為借款；楊陽則認為，這370萬元是母親贈與自己的。

楊晴表示，由於是母子關係，所以沒有簽署借款協議和借條。雖然在子女經濟條件有限時，父母在其購房時給予資助屬於常態，但不能將此視為理所當然，也絕非法律所倡導，否則嚴重違背了法律公平正義的理念。

楊晴還表示，自己名下已沒有房，楊陽又與自己關係不睦，自己也無權處置楊陽名下的房屋，隨時面臨著被掃地出門的風險。

楊陽認為這筆錢是母親贈與自己的。楊陽表示，楊晴將錢款轉給自己時，正值自己準備結婚，作為母親，為孩子置辦房產是風俗習慣，而且這筆錢也會作為新組成家庭的啟動資金，是母親對孩子開始新生活的資助和贈與。在出資時意思表示不明的情況下，從社會常理出發應認定該出資為贈與。

東城法院審理認為，從倫理人情的層面來看，中國父母為子女出資購房作為贈與的情形較為普遍，但是父母資助子女購房並非其法定義務。如果父母傾其所有資助子女買房，而子女卻不履行對父母的贍養義務，法院仍將出資行為推定為贈與性質的話，顯然對父母而言顯失公平，有違法律公平正義之理念。

如果將案涉款項認定為贈與，則在母子關係不睦的情況下，楊晴不僅積蓄全無，還可能面臨被兒子趕出家門的風險，因此，從利益衡平的角度，亦不應將案涉款項性質認定為贈與。

最終，東城法院認定楊晴向楊陽支付的370萬元應為借貸，判決楊陽返還楊晴借款本金370萬元。