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廣西海水浴場爆「不明魚類」咬人 多名遊客鮮血淋漓送醫

記者陳政錄／即時報導
多名遊客送醫治療。（截圖自取自沸點新聞）
多名遊客送醫治療。（截圖自取自沸點新聞）

中國廣西北海僑港浴場於16日，爆出有遊客下海遊玩時疑被不明魚類或生物咬傷，導致多人流血送醫的事件，官方17日凌晨通報該區域暫停一切涉水活動。據網傳畫面顯示，工作人員在岸上拿著大聲公緊急撤離，要求民眾上案，醫院內有多名遊客接受包紮治療，多為被咬破皮的皮外傷。

據17日凌晨，廣西北海市銀海區僑港鎮政府微信公眾號發布《關於暫停僑港浴場涉水活動的通告》表示，8月16日下午，有遊客在僑港浴場下海時疑似被不明魚類咬傷，具體原因正在全力調查中，為了確保遊客人身安全，現暫停僑港浴場的一切涉水活動。

羊城晚報報導，僑港海灘救援點工作人員稱，當時遊客下海游泳，有兩三名遊客腳突然被魚咬傷，基本都是被咬破皮，事發後，所有遊客被喊上岸，不允許下海，初步判斷咬傷遊客的魚是偶然到該片區域。

不過，據沸點新聞等現場畫面顯示，在該地某一醫院內，就至少有五、六名遊客正接受包紮治療，多人腳上鮮血淋漓，引起中網熱烈討論，有網友猜測可能與不當放生有關，甚至有人猜測是食人魚、水母、小鯊魚，或者變異物種。

事發當天，海水浴場沙灘上滿滿人潮。（取材自澎湃新聞）
事發當天，海水浴場沙灘上滿滿人潮。（取材自澎湃新聞）
廣西北海一海水浴場，多名遊客疑遭不明魚類咬傷。（截圖自七環視頻）
廣西北海一海水浴場，多名遊客疑遭不明魚類咬傷。（截圖自七環視頻）

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