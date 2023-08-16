廣西海水浴場爆「不明魚類」咬人 多名遊客鮮血淋漓送醫

多名遊客送醫治療。（截圖自取自沸點新聞）

中國廣西北海僑港浴場於16日，爆出有遊客下海遊玩時疑被不明魚類或生物咬傷，導致多人流血送醫的事件，官方17日凌晨通報該區域暫停一切涉水活動。據網傳畫面顯示，工作人員在岸上拿著大聲公緊急撤離，要求民眾上案，醫院內有多名遊客接受包紮治療，多為被咬破皮的皮外傷。

據17日凌晨，廣西北海市銀海區僑港鎮政府微信 公眾號發布《關於暫停僑港浴場涉水活動的通告》表示，8月16日下午，有遊客在僑港浴場下海時疑似被不明魚類咬傷，具體原因正在全力調查中，為了確保遊客人身安全，現暫停僑港浴場的一切涉水活動。

羊城晚報報導，僑港海灘救援點工作人員稱，當時遊客下海游泳，有兩三名遊客腳突然被魚咬傷，基本都是被咬破皮，事發後，所有遊客被喊上岸，不允許下海，初步判斷咬傷遊客的魚是偶然到該片區域。