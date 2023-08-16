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涉詐者滯留海外不歸 西安：查直系3代

中國新聞組／北京16日電
西安公安公布滯留緬北人員照片。（取材自西安公安）
西安公安公布滯留緬北人員照片。（取材自西安公安）

陝西西安警方15日通報，「滯留境外涉詐高危人員」如不按期投案，追查直系三代。由於沒有具體指出具體罪名，而且「追查三代」牽連層面廣，讓人想起古代「株連九族」的酷刑。網友笑說，「這麼壞，能不能開除中國國籍？」

法廣網報導，根據西安公安局長安分局14日發布的通告令顯示，官方打擊的主要對象是「滯留緬北」、「滯留金三角」、「滯留阿聯酋」、「滯留柬埔寨人員」。究竟罪行是什麼，當局沒有提任何具體事實。「滯留」為什麼涉罪？也不清楚。公安局將他們一律稱之為「涉詐高危人員」。

此外，這一通告令殺氣騰騰，威脅面大，涉及面廣，甚至威脅到「涉事人」或「疑似涉事人」的家屬、親戚，讓人聯想到中國古代一人犯法，株連九族的酷刑。

根據通告，「非法滯留境外涉詐高危人員」必須在9月10日前「通過正規渠道入境回國」，而且，在入境前14日必須「提前自主或委託家屬向戶籍地派出所報備」。

如不按期入境，「一律對本人或直系三代家庭成員在入團、入黨、參軍、考錄公務員和事業編製等財政供養人員政審時依法依規從嚴審核」。

網友調侃，「我都呵呵了，查你三代」、「您也不調查一下他們有沒有人生自由，有沒有行動自由，能不能回來？」

根據中國刑法與「反電信網絡詐騙法」規定，家屬應主動配合公安機關說服「滯留境外高危人員」「儘快回國投案自首」。如果「高危人員」最終不肯回來並在他國安家落戶，將一律視作「下落不明」凍結戶籍，停止身份證、行駛證等一切戶籍業務及相關業務辦理。

詐騙

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