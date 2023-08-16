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醫藥界反腐大作戰…10部門聯手 為期1年 聚焦6大弊端

中國新聞組／北京16日電
中國醫療反腐目的之一是提升醫療品質與服務。醫師正為病患提供健康諮詢示意圖。（新華社）
中國醫療反腐目的之一是提升醫療品質與服務。醫師正為病患提供健康諮詢示意圖。（新華社）

中國醫藥衛生領域掀起反腐風暴，截至目前已有179名醫院院長、書記（含已退休）被查。國家衛健委明確九部門共同啟動了為期一年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作，整治內容包含以權尋租、帶金銷售等6方面，聚焦醫藥行業「關鍵少數」和關鍵崗位。

中央社報導，中國官方正強力進行醫藥反貪腐運動。據央視報導，中國國家衛健委揭露相關訊息，指國家衛生健康委會與教育部、公安部、審計署、國務院國資委、市場監管總局、國家醫保局、國家中醫藥局、國家疾控局、國家藥監局等9部門，共同啟動了為期1年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。

聚焦醫藥行業「關鍵少數」和關鍵崗位，堅決整治違規違紀違法行為，構建風清氣正的行業氛圍，為醫藥衛生事業「高質量發展」提供保障。

這次整治的內容重點在6方面，一、醫藥領域行政管理部門以權尋租；二、醫療衛生機構內「關鍵少數」和關鍵崗位，及藥品、器械、耗材等方面的「帶金銷售」；三、接受醫藥領域行政部門管理指導的社會組織利用工作便利牟取利益；四、涉及醫保基金使用的有關問題；五、醫藥生產經營企業在購銷領域的不法行為；六、醫務人員違反「醫療機構工作人員廉潔從業九項準則」。

另據香港文匯報報導，中國醫藥衞生領域反腐風暴，截至目前已有179名醫院院長、書記（含已退休）被查。

衛健委表示，有一些學術會議在醫藥領域反腐的形勢下，宣布暫停、延期。該委表示，規範開展的學術會議和正常醫學活動是要大力支持、積極鼓勵的，需要整治的是那些無中生有、編造虛假學術會議的名頭，進行違法違規利益輸送，或違規將學術會議贊助費私分的不法行為。

對於阜外醫院徐波受賄高達12億元（人民幣，下同，約1.6萬美元），常州市著名乳腺外科專家家中查出1.5億元等網絡信息，官方表示這是虛假信息、失實信息。 

退休 醫保 教育部

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