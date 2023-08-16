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男兒身? 中國2短跑女將被田聯除名 官網未刪紀錄引熱議

中國新聞組／北京16日電
廖孟雪（右二）及童曾歡（左二）樣貌和體型極似男性，如今遭國際田總除名。 （取材自微博）
廖孟雪（右二）及童曾歡（左二）樣貌和體型極似男性，如今遭國際田總除名。 （取材自微博）

來自中國的兩名「女子」田徑選手廖孟雪與童曾歡，過去曾因過於陽剛的外貌而飽受外界質疑性別是否為男生，但最終往往不了了之。然而近期世界田徑聯合會更新世界排名，有網友發現這兩人的400米同時消失在國際田總排名上，目前尚未得知原因為何，但此舉更加引起兩人的性別疑竇。

來源：YouTube

根據報導，兩人都是湖南同鄉出身，也同樣是中國國內400米短跑好手。然而兩人的性別卻往往引來民眾們的熱議，原因在於過於陽剛的外表和不突出的女性性徵。兩人不只眉毛粗，包含五官、臉型等也都不若一般女性來得柔和，就連聲線都很粗獷。種種較趨近男性的特質，也無怪乎兩人的性別真偽備受關注。

在6月份中國田徑協會應國際田徑總會的要求下通知選手，要求每個省市隊的田徑中心要對女性選手進行嚴格的血睪酮檢測，一旦超過國際標準即失去出賽資格。

目前中國田徑協會針對廖孟雪與童曾歡兩人的除名事件低調處理。而中國的媒體在報導此事時也特別提及，體育賽事的性別爭議在近年屢見不鮮，男性運動員轉投女子組賽事的情況時有所聞。

香港01報導，在查詢世界田徑聯會官網後，還能找到廖孟雪與童曾歡的名字。兩人主攻的200米、400米確實沒有世界排名紀錄，但廖孟雪在女子100米世界排名532名仍可以找到，童曾歡世界排名沒有紀錄，官網仍有她在2023年參與的田徑比賽紀錄。

報導，說兩人沒有400米排名紀錄不代表被除名，可能是因為久未參加田徑賽事等因素，因「男兒身除名」說法並不準確且缺乏證據。

針對廖孟雪、童曾歡被指遭除名引發輿論熱議一事，中國田協並未給予任何回應。早前對於性別爭議，國家田徑隊曾於官方微博澄清，指廖孟雪和童曾歡都是女兒身。

檢測 運動員 香港

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