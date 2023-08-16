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攝影師用自家照片 被「視覺中國」控侵權 真相大反轉

中國新聞組／北京16日電
戴建峰拍攝的星空圖，出現被視覺中國網站上銷售。(取材自微博/@Jeff的星空之旅 )
戴建峰拍攝的星空圖，出現被視覺中國網站上銷售。(取材自微博/@Jeff的星空之旅 )

2022年學術網站「知網」因一名退休教授引用自己的論文要付費惹爭議，類似情節再次上演。一名重慶攝影師發文稱遭圖庫公司「視覺中國」指控侵權、求償。但他發現所謂的侵權照片都是他拍攝的作品。「視覺中國」曾宣稱擁有黑洞照片版權被圍剿，創始人柴繼軍稱這次風波是誤會，已聯繫攝影師處理相關誤解。

上游新聞報導，新華社簽約、知名星空攝影師戴建峰15日發微博稱，他被「視覺中國」告知，他的公眾號侵權使用了他們圖庫的173張照片，要求賠償8萬多元。然而，當戴建峰打開郵件的具體內容一看，發現這些所謂的「侵權照片」竟然都是他自己拍攝的作品。

「我的這些作品從未和視覺中國進行合作，也沒上傳過他們的圖庫，怎麽成了視覺中國所有的版權？還要我賠償損失。」戴建峰對此事感到氣憤又吃驚。

視覺中國原本表示，涉事圖片係該攝影師授權圖片庫Stocktrek Images進行銷售，Stocktrek Images又將相關圖片授權給Getty Images銷售。視覺中國作為Getty Images在中國地區的獨家合作夥伴，擁有對包括涉事相關圖片在內的完整的銷售權利，涉事圖片的銷售授權鏈條清晰完整。

戴建峰則回應，「我不接受你們的觀點。我已與Stocktrek進行核實，Stocktrek明確告知我，@視覺中國無權銷售我的作品，也沒有我作品的任何版權。Getty也無權將我的作品再次轉售。」 「這裡沒有誤會，到現在，你們依然在網上非法銷售我的作品，向我與他人謊稱你們擁有作品的著作權並索賠。請立即停止你們的侵權行為」。

據了解，早在2019年央視曾評論視覺中國：一個宇宙黑洞引出了一個行業黑洞。視覺中國以「能奈我何」的嘴臉，把法務做成銷售，一頭侵犯原創者的合法權益，一頭又對使用者進行「維權敲詐」；@共青團中央微博也質疑@視覺中國 ，「國旗、國徽的版權也是貴公司的？」

微博 退休

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