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中國男在曼谷登不了機 竟抄滑板大戰警察 影片瘋傳

中國新聞組／北京16日電
中國旅客在登機口前情緒失控，一度高舉滑板作勢襲警。(取材自X平台)
中國旅客在登機口前情緒失控，一度高舉滑板作勢襲警。(取材自X平台)

一名中國籍男子疑因不滿航班臨時更換登機口，與航空人員發生口角並遭機長拒絕登機，竟在曼谷「廊曼國際機場」（Don Mueang Airport）大鬧，甚至一度手邊的滑板「襲警」，影片在網路上瘋傳。

來源：X平台

泰國當地媒體報導，事發在8月9日，這名年約45歲的中國旅客疑似不滿航班臨時改變登機口，在機場內尖叫吶喊，引起民眾恐慌。機長見他情緒失控，以安全理由拒絕讓他登機。

網路上流傳的影片顯示，事發後三名航警迅速前往登機口關切，只見這名中國旅客情緒激動，口中一邊大吼，一邊用滑板作勢砸向警察；一名警察掏出警棍戒備，另兩名警察則是在旁不斷安撫暴走的中國旅客。

據報導，最後這名中國旅客不僅沒有被逮捕，航空公司還幫他重新訂了一趟航班。這起衝突雖然未造成任何人受傷，不過男子襲警的畫面在社群平台上流傳。

有泰國網友指責警方辦事不力，反應太軟弱，認為「面對安全威脅不夠果斷，應該當場將鬧事者制服」，並問哪國機場哪國警察允許這樣? 泰國網友評論稱，警察不應該只是圍住他而已，應該立即衝上去制止他，以免他揮動滑板傷害到自己或者其他乘客，「這是三對一。他們本來可以更快處理好這個問題」。

中國旅客在登機口前大鬧。(取材自X平台)
中國旅客在登機口前大鬧。(取材自X平台)

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