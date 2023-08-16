「一直用噁心眼光偷看我」 主持人梁田自曝被性騷擾

梁田拍影片指控遭性騷。（視頻截圖）

中國知名主持人梁田近日在社交平台發布一則視頻，自曝日前在地鐵 被陌生男子性騷擾 ，她表示該名男子尾隨她與閨密近1小時，「男子一直站在自己身邊，並用一種噁心的目光偷看我」，讓她深感不適。

新浪娛樂報導，梁田表示近日和閨蜜在搭地鐵時遭一名陌生男子尾隨，「男子一直站在自己身邊，並用一種噁心的目光偷看我，就算我無數次地背過去，不想讓他看我，他都有膽量繞到我正前方，或直視，或偷瞄，或通過玻璃反射偷看我……。」

來源：YouTube

梁田和朋友換乘時，故意讓男子先走，她們走反方向，「但沒想到一回頭，男子又跟在了我們身後。從害怕到噁心再到最後的憤怒，我直接拿著手機對著他拍，但他也居然坐到我們正前方，還假裝不經意地拿出手機偷拍我……」

梁田在影片中說道，該男子並沒有對她動手動腳，但他尾隨、偷瞄等行為長達一小時，讓她覺得受到騷擾。梁田也在影片中提醒女性朋友，「要注意個人安全，要學會自我保護。」

另據搜狐娛樂報導，中國男歌手馬天宇近日也在個人社交平台發文，曝光北京 三里屯北區有人偷拍穿短褲的女生，並曬出了偷拍者正在偷拍時候的照片，以此提醒女生們注意隱私安全，引起網友熱議，該文也獲得了12W次以上的轉發。