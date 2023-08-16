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廣西27公里路3年修不好 車主繞路墜崖 4死1傷

中國新聞組／廣州16日電
事發路段路面情況。（取材自紅星新聞）
事發路段路面情況。（取材自紅星新聞）

廣西河池市大化瑤族自治縣一名村民張先生近日稱，他哥哥驅車從該縣板升鄉集市返回位於蘭朋屯的家，行駛到比後屯路段，在一個下坡彎道處翻下懸崖。張先生的哥哥受傷，車上的四名乘客不幸身亡，其中包括一名不到1歲的兒童。張先生稱，縣道27公里路修了3年未修好，哥哥選擇繞路才發生事故。

紅星新聞報導，張先生的哥哥稱，事發道路不平整，鋪著碎石、顛簸難開。行駛至下坡路段轉連續彎道時，剎車踏板變得「硬硬的」，很難踩下去，導致車沒法剎住，最後翻下山崖。

張先生指出，哥哥當天原本可以選擇走道路狀況更好的縣道X898。但自2020年以來，「大化板升至百都三級公路項目」沿縣道X898建設，縣道X898有時會暫停通車。居民出行需從鄉間屯級小路繞道，小路路面鋪碎石，彎道多，安全風險更高。

報導指出，交通事故認定書認定，司機未遵守交通法律法規、按照操作規範安全駕駛、文明駕駛是導致事故發生的根本原因，單方違法過錯導致事故的發生，應承擔道路交通事故全部責任。

張先生兄弟倆對此責任認定不服，向河池市公安局交通警察支隊提出交通事故認定複核申請。申請書中指出，大化瑤族自治縣交通運輸局監管不力，一條原本計畫在2021年竣工的三級公路工程拖延致車禍發生時都未竣工，群眾不得不繞道走路面狀況較差的屯級道路。兄弟倆認為，該縣交通運輸局應承擔本案交通事故的部分責任。

據報導，交通運輸局工作人員稱，「大化板升至百都三級公路項目」穿越國家地質公園，施工難度較大。項目開始建設以來，施工道路處於半開放的狀態，社會車輛需在服從工作人員指揮的情況下，以每小時5公里左右的速度緩慢通行。當工程作業導致路況風險較高時，會對道路進行封閉。

報導說，對於兄弟倆的訴求，河池市公安局交通警察支隊道路交通事故出具複核結論，決定維持縣公安局的責任認定。對此，張先生考慮提起行政訴訟。

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