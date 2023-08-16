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章瑩穎命案6年了 她的父母忙直播帶貨 盼能帶女兒回家

中國新聞組／北京16日電
章榮高和葉麗鳳在直播間。(取材自澎湃新聞)
章榮高和葉麗鳳在直播間。(取材自澎湃新聞)

距離震驚美中的中國留學生章瑩穎命案，已經過了六年，其遺體至今仍未尋獲。「我們什麼時候再去美國找瑩穎？」這是章瑩穎的父母經常問女兒生前男友的一句話，一方面是想把女兒帶回家，一方面是她的母親仍抱著一絲女兒還活著的可能性。如今夫妻倆靠直播帶貨維生，就是盼能存到錢再次到美國找女兒。

澎湃新聞報導，2017年6月9日，27歲的章瑩穎在美國香檳伊利諾大學(University of Illinois Urbana-Champaign)訪學期間，被同校物理學博士生克里斯滕森(Brendt Christensen)綁架並殺害，克里斯滕森最終被判處終身監禁、不得假釋。但警方至今仍未找到章瑩穎的遺體，據兇手的說法，她可能已經被深埋在地底至少30英尺。

案發後，章瑩穎生前的男友侯霄霖曾兩度陪同不懂英語、此前連福建都沒離開過的章瑩穎父母來美國尋找章瑩穎，他們彼此一直保持著聯繫，關心對方的生活。侯霄霖說，他打算今年下半年再帶夫妻倆來美國尋找章瑩穎，「也許並不能找到瑩穎（遺骸），但我覺得，這個行動本身就是它自己的意義」，侯霄霖說，幫助他們完成心願，或許才能讓他們更好地前行。

章瑩穎的父母從去年開始在網路上直播帶貨，雖然伴隨著爭議，但夫妻倆的生活有了重心和奔頭，變得充實起來，某種程度上減緩了他們的悲傷。一開始，章瑩穎的父母不太會介紹商品，直播間十分安靜，而留言區則不時會有人提到女兒的名字，夫妻倆數度因此崩潰，中斷直播。日子久了，夫妻倆學會無視這些留言，專心賣貨。

報導說，章榮高表示，會開始直播帶貨，是因為自己即將退休但又還無法領到退休金，妻子是家庭主婦也沒有收入，所以才嘗試在抖音賣東西，大多是便宜的生活用品，後來漸漸有廠商找他們賣商品，直播帶貨慢慢步入正軌。這期間，網路上不乏質疑夫妻倆是利用女兒的死吸引注意力，是在「吃人血饅頭」，但夫妻倆認為，賣貨除了維生，也是在為女兒做一些事情。章榮高說，當看到大家都記得女兒時，他感到很欣慰。

不過悲傷從未離開夫妻倆。這幾年，夫妻倆一直希望能再去美國尋找女兒，葉麗鳳甚至懷疑女兒可能還活著，有時候在網路上看到長得像女兒的人，還會託侯霄霖幫忙去找找。

侯霄霖說，他們2019年從美國回中國前，把章瑩穎的衣服放到一個盒子裡，埋在美國的一個小花園裡。「我們都知道這個事情結束了，但因為沒有找到瑩穎的遺體，無法帶她回家，在叔叔阿姨的心裡永遠都沒有辦法結束」。

退休金 中國留學生 抖音

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