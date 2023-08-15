｢不跳看不起你｣ 浙江20歲女跳樓身亡 家屬報警抓起鬨者

浙江一女子跳樓身亡，有人曾喊話「不跳看不起你」。（取材自瀟湘晨報）

浙江金華永康市日前一名20歲女孩自6樓跳樓身亡，目擊者稱，女子跳樓前曾有人喊話「不跳看不起你」，目前家屬想要追究對方責任。

瀟湘晨報報導，網友發布視頻顯示，事發當天晚上，一名女孩站在高樓窗戶欄杆外，樓下有人喊「不跳老子看不起你」、「把你抓起來」，緊接著女孩從樓上直接倒下。

來源：YouTube

死者家屬的朋友馮先生稱，7月30日晚上11時多，女孩疑因感情問題想不開，站在了6樓窗戶的外邊。後家屬接到通知趕到現場，但女孩早已經身亡，警方告知排除他殺。不過事後有知情者向家屬提供了一段視頻，視頻顯示，在事發前曾有人在樓下喊話起鬨。

死者的一名家屬認為，樓下起鬨者對女孩的死有刺激作用，應該追究對方責任，並報了警。目前，女孩的遺體仍在當地殯儀館。

死者母親姜女稱，她認為起鬨者的言論與女兒的死相關，起鬨者說完兩三秒後女兒就跳樓了，而事後派出所民警告訴她，視頻中的兩句分別是兩個人說的，在樓上聽不到，所以她女兒的死和他們沒有關係。