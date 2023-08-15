貴州男不會打字被嫌文化低 緬甸詐團拒收 網酸：騙子界也瞧不起你

貴州3男子多次欲偷渡到緬甸進行電信網絡詐騙活動，其中一人由於文化低不會打字被詐騙公司拒絕接收，仍被判刑入獄。（取材自中青網）

貴州有3名男子多次欲偷渡 到緬甸 搞網路詐騙 ，其中一人由於文化低不會打字被詐騙公司拒收，不僅發不了財，還被判刑，3人最終獲得「銀手鐲」。

大皖新聞報導，黔東南州中級人民法院近日公布案情，吳某周於2019至2020年4次打算偷渡到緬甸，在雲南省邊境被詐騙公司以其文化低不會打字，不適合從事詐騙行業拒絕接收；黃某正2019年2次偷渡到緬甸並偷渡回國，2020年8月，黃某正計畫偷渡到緬甸，在坐車時被警察查獲勸返；楊某於2019到2020年2次偷渡到緬甸，2020年12月通過自首走國門回國。

今年2月，吳某周、黃某正、楊某3人邀約好一同偷渡前往緬甸，不料途中被雲南警方查緝抓獲。最終，黔東南州中級人民法院判決3人中，吳某周犯偷越國境罪，被判處有期徒刑6個月，並處罰金7000元（人民幣，約965美元）；黃某正犯偷越國境罪，被判處拘役6個月，並處罰金6800元（約937美元）；楊某犯偷越國境罪，被判處拘役4個月，並處罰金6800元。

案件曝光後，網友紛紛留言「這是在證明緬甸不會割腎嗎」、「如果沒文化，連騙子界也瞧不起你」、「知識改變命運」、「沒文化拯救了自己」、「論文化的重要性」、「可以說是宅心仁厚了」、「有點像專職在緬甸搞詐騙，回國休假時被抓。看來緬甸有不少人是自願過去，真正被騙去的也不是全部」。