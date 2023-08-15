電詐盛行…他們生長於資訊爆炸時代卻最容易受騙

電影「孤注一擲」講述詐騙集團故事。(電影「孤注一擲」海報截圖)

電信網路詐騙 橫行，近日以揭露電信網路詐騙內幕的電影「孤注一擲」也備受歡迎，票房攀升，反映詐騙已成為當前中國社會重大治安問題之一。湖北省一項調查指出，傳統犯罪比率持續下降，但以電信網路詐騙為代表的新型網路犯罪占比大幅上升；今年1至7月，湖北電詐案件發案數就占總刑事警情數的25%。

金融界報導，湖北省反詐中心對今年全省電詐案件數據進行分析，就案發地點來看，電詐案件多集中在經濟發展高的地區。一方面是因為當地居民收入較高，有較多願意投入購物或理財的「閒錢」可以詐騙；另一方面是因為歹徒竊取個資時，就會篩選出「高價值」對象，以騙取更多錢財。

湖北反詐中心調查顯示，若以受害人年齡分布分析，以80後占比32.3%最多，其次是90後占比29.5%，第三是70後占比17.6%，00後占比11.5%排第四，其餘年齡層則都低於10%。受害人中年齡最高的為90歲，這名老者遭遇虛假網路投資 理財詐騙10萬元（人民幣，下同，約1.4萬美元）；受騙年齡最小的為8歲，這名孩童在用祖母手機玩遊戲時被騙走1萬元（約1383美元）。

調查指出，80後、90後與00後的大部分人雖受過良好教育、接觸網路的時間較早，但面對精心設計、不斷迭代升級的網路騙局，仍缺乏足夠的警惕和辨識能力。

至於受害者的性別比率，今年1月到7月中，男性占40.4%，女性占59.6%，總體上女性雖多於男性，但同比呈現「男升女降」趨勢。

調查也統計出電詐手法中，以刷單返利類占33.7%最高，其次是虛假投資理財類、冒充電商物流客服類、虛假徵信類、貸款 和代辦信用卡類詐騙等。與2021年同期數據相比，刷單返利類、虛假投資理財類詐騙占比大幅上漲。

所謂刷單返利類詐騙，是歹徒利用小額返利騙取信任，誘導受害者下載刷單App、墊資充值，得手後便立刻切斷聯繫。此手法由於返利周期短、引流成功率高，已成為當前變種最多、變化最快的詐騙類型。