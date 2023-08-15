我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

電詐盛行…他們生長於資訊爆炸時代卻最容易受騙

中國新聞組／北京15日電
電影「孤注一擲」講述詐騙集團故事。(電影「孤注一擲」海報截圖)
電影「孤注一擲」講述詐騙集團故事。(電影「孤注一擲」海報截圖)

電信網路詐騙橫行，近日以揭露電信網路詐騙內幕的電影「孤注一擲」也備受歡迎，票房攀升，反映詐騙已成為當前中國社會重大治安問題之一。湖北省一項調查指出，傳統犯罪比率持續下降，但以電信網路詐騙為代表的新型網路犯罪占比大幅上升；今年1至7月，湖北電詐案件發案數就占總刑事警情數的25%。

金融界報導，湖北省反詐中心對今年全省電詐案件數據進行分析，就案發地點來看，電詐案件多集中在經濟發展高的地區。一方面是因為當地居民收入較高，有較多願意投入購物或理財的「閒錢」可以詐騙；另一方面是因為歹徒竊取個資時，就會篩選出「高價值」對象，以騙取更多錢財。

湖北反詐中心調查顯示，若以受害人年齡分布分析，以80後占比32.3%最多，其次是90後占比29.5%，第三是70後占比17.6%，00後占比11.5%排第四，其餘年齡層則都低於10%。受害人中年齡最高的為90歲，這名老者遭遇虛假網路投資理財詐騙10萬元（人民幣，下同，約1.4萬美元）；受騙年齡最小的為8歲，這名孩童在用祖母手機玩遊戲時被騙走1萬元（約1383美元）。

調查指出，80後、90後與00後的大部分人雖受過良好教育、接觸網路的時間較早，但面對精心設計、不斷迭代升級的網路騙局，仍缺乏足夠的警惕和辨識能力。

至於受害者的性別比率，今年1月到7月中，男性占40.4%，女性占59.6%，總體上女性雖多於男性，但同比呈現「男升女降」趨勢。

調查也統計出電詐手法中，以刷單返利類占33.7%最高，其次是虛假投資理財類、冒充電商物流客服類、虛假徵信類、貸款和代辦信用卡類詐騙等。與2021年同期數據相比，刷單返利類、虛假投資理財類詐騙占比大幅上漲。

所謂刷單返利類詐騙，是歹徒利用小額返利騙取信任，誘導受害者下載刷單App、墊資充值，得手後便立刻切斷聯繫。此手法由於返利周期短、引流成功率高，已成為當前變種最多、變化最快的詐騙類型。

詐騙 投資 貸款

上一則

碧桂園命運 考驗中國當局改革決心

下一則

領先歐美 中企吃下31%非洲基建市場

延伸閱讀

這五個地方 避免用簽帳卡

這五個地方 避免用簽帳卡
洛杉磯Nordstrom百貨 遭50黑衣人快閃搶劫

洛杉磯Nordstrom百貨 遭50黑衣人快閃搶劫
湖北小伙持刀cosplay武士闖日商場 網：特殊8月更不妥

湖北小伙持刀cosplay武士闖日商場 網：特殊8月更不妥
新煉金術？湖北「免費洗金戒指」洗完竟然少了8克

新煉金術？湖北「免費洗金戒指」洗完竟然少了8克

熱門新聞

京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
上海移民公司外聯出國董事長驚傳遭逮捕。(取自外聯出國官網)

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

2023-08-10 10:09
網傳小華買車圖。（取材自股城網）

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

2023-08-12 09:30

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多