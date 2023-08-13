循線查醫療反腐 陝西懲937人 退3470個紅包

中國醫療反腐目的之一是提升醫療品質與服務。醫師正為病患提供健康諮詢示意圖。(新華社)

中國醫藥領域近期捲起反腐風暴，陝西省紀委監委日前公布整治工作情況，今年陝西全省共收到專項整治問題線索2521件，辦結2371件，處理醫療腐敗涉案937人，累計退還3470個患者及家屬的「紅包」；另外，西安市胸科醫院院長李向前涉嫌嚴重違紀違法受查，是連續第六天有醫療系統幹部落馬的消息。

人民網報導，今年以來，陝西紀委監委組織各級衛生健康、醫保 、藥監等行政部門，通過官方網站、門診大廳等場所公布專項整治投訴舉報電話、郵箱，並隨機對202家衛生健康行政部門、省市縣醫療機構舉報電話暢通情況進行抽查。截至8月上旬，陝西省各級共收到專項整治問題線索2521件，辦結2371件，處理人員937人，47件問題線索移交至紀檢監察機關。

另外，也透過主動歸還、沖抵住院費等形式，累計退還患者及家屬「紅包」3470個，陝西省醫療衛生行業作風明顯改善，工作人員廉潔從業水平顯著提升。

針對這次的反腐風波，網友們熱烈討論，有人說，「肥的搞下去，瘦的換上來，接著肥」「永遠宰不掉最肥的」「估摸著光醫療行業都能整出一兩個恆大來」「這是開始，不是結束」；還有人建議國家出台政策，多少範圍內才能開一家藥店，不然現在藥店太多，誤導用藥，過度用藥，浪費醫保。

另據香港媒體報導，由於反腐風暴，醫療學術會議也遭影響，不少會議都延遲舉辦。北京 大學人民醫院心內科主任醫師孫寧玲發文，堅決擁護醫療反腐，但她認為學術會議是醫療交流、疑難醫學 問題商討的平台，反對汙名化；另一名三甲醫院主任醫師也同意，表示不少醫生工作受影響。

第一財經引述業內人士指出，一些學術會議就算照常舉辦，參會者少一大半。