深圳醫遭妻舉報4罪行：年收回扣十幾萬還偷吃

華中科技大學協和深圳醫院（深圳市南山區人民醫院）是深圳市南山區人民政府建立的一所三級甲等綜合醫院。(視頻截圖)

中國持續擴大醫療反腐行動，目前已至少174位醫院院長、書記被查，不僅全國多地已接到醫藥腐敗舉報電話，各地醫院和醫療機構內部自糾自查也白熱化，醫療界舉報風越演越烈。近日再傳出深圳一名女子實名舉報，在南山醫院任職整形科醫師的丈夫劉飛，涉每年拿藥品回扣達十幾萬元（人民幣，下同）且「出軌成癮」，紀檢部門昨已介入調查。

每日經濟新聞報導，史上最強的醫藥反腐風暴仍在持續，近兩周以來，百餘名醫院院長被查、多場學術會暫停等消息先後被曝出。

一名網友近日發文實名舉報，稱自己是華中科技大學協和深圳醫院（南山醫院）燒傷整形科副主任醫師劉飛的妻子錢萬宏，她爆料自己的丈夫她的丈夫涉及四點問題：一，每年拿藥品回扣可以達十幾萬；二，利用職務之便收受患者的購物卡、貴重首飾、名茶名酒、還有醫藥代表的現金等等；三，未備案註冊就去醫療機構執業；四，出軌成癮，在實習期就與已婚護士保持長期的不正當男女關係。

錢萬宏的舉報信表示，劉飛作為黨員幹部搞婚外情，生活腐敗，早在2008年研究生實習期就與已婚本科室吳姓女護士勾搭，私生活混亂，還會利用職務便利收斂病患者購物卡，「本人請求上級領導開除其黨籍，鏟除醫療敗類，本人將積極配合調查工作，提供灰色收入原件及出軌移動硬盤。」

另據極目新聞，南山醫院官網顯示，12日上午，劉飛8月16日可掛號仍有11個。但到了12日下午，網路上出現這則實名舉報信後，該院整形美容燒傷科16日可掛號醫師中，劉飛排班已被取消。

據健康時報，截至11日，北京 、重慶、山西、海南、雲南、四川、福建、內蒙古、寧夏等地相繼公布了醫藥領域腐敗問題集中整治舉報電話和郵箱，多地已接到舉報電話。