傳被查 「醫藥首富」身家 10天蒸發百億

孫飄揚在「恆瑞醫藥2021研發日」上演講。（截圖自恆瑞醫藥微信公眾號）

近期中國醫藥領域颳起反腐風暴，「藥茅」恆瑞醫藥飽受「被查」傳言困擾，市值在10個交易日內蒸發了近630億元（人民幣，下同，約87.1億美元），這也使得有「醫藥首富」之稱的董事長孫飄揚身家縮水近136億元。

中國新聞網報導，「深圳辦事處被一窩端」、「電腦、文件被帶走」，儘管恆瑞醫藥接連對「被查」傳聞多次闢謠，仍無法平息投資 者的疑問。恆瑞醫藥9日聲明，「近期傳言不屬實，公司及下屬分子公司、及所有派駐機構沒有該情形，公司已向公安機關報案，並得到受理。」

有「藥神」之稱的孫飄揚，憑藉仿製藥起家，將曾經不知名的小小製藥廠，打造成如今的抗腫瘤藥巨頭恆瑞醫藥。

福布斯2019中國富豪榜中，孫飄揚家族以1824.3億元位列第四，前三名分別為馬雲 、馬化騰和許家印。僅一年時間，其家族身家就比2018年上榜時增加了1106.7億元。然而，醫藥反腐風暴下，孫飄揚身家這十天暴跌近136億元。

不過，值得一提的是，恆瑞醫藥曾多次陷入行賄風波。2020年，浙江省麗水市蓮都區人民法院公布的判決書顯示，恆瑞旗下新晨醫藥的醫藥代表向浙江麗水市中心醫院原麻醉科主任雷某行賄近300萬元。

2021年，恆瑞因涉嫌虛構費用，被財政部 「點名」。其涉及費用包括2018年以非本公司發生的機票費及過路費、諮詢費、廣告費等發票列支公司員工福利獎勵支出，報銷專家講課費、點評費、主持費，贈送客戶禮品、學術活動餐費等費用，涉及金額總計近420萬元。