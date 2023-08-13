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被影射涉貪被帶走「乒壇女皇」鄧亞萍不忍了 一招要造謠住嘴

中國新聞組／北京13日電
退役後的鄧亞萍轉往政治發展。(中新社)
退役後的鄧亞萍轉往政治發展。(中新社)

網傳奧運冠軍、「乒壇女皇」鄧亞萍涉嫌貪腐、被帶走調查等，引起社會關注，消息衝上熱搜。鄧亞萍12日透過個人微博發布聲明，指有關消息純屬造謠污衊，予以強烈譴責。

大公報報導，鄧亞萍在聲明表示，近日，某些網絡用戶在沒有任何事實根據的情況下，通過網絡平台以「體壇反腐」「乒乓球」「奧運冠軍」「世界冠軍」「體壇雙冠軍」及/或「鄧亞萍涉嫌貪腐、被帶走調查」等字眼為關鍵詞捏造或以暗指、影射等方式公然散布針對鄧亞萍的不實信息。

聲明指出，無論出於何種動機，這些不實信息在網絡平台的傳播，給鄧亞萍的社會評價、社會形象和正常生活帶來極大的負面影響。某些網絡用戶將該等侵權內容通過網絡進行輿論誘發、傳播，使得公眾對鄧亞萍產生誤解、質疑或否定等負面評價，這些故意或放任行為嚴重擾亂了網絡秩序，產生了惡劣的社會影響，足以構成法律規定的捏造、歪曲事實或者對他人提供的嚴重失實內容未盡到合理核實義務的違法行為。

聲明強調，相關網絡用戶應當立即停止以任何載體形式及以任何通過明示、暗指、影射或負面揣測等方式表達，展現及傳播所有關於鄧亞萍的不實信息，已經發表的應立即全部刪除；停止以評論、編輯、點讚、轉發等任何直接及/或變相方式對該等不實信息進行擴散。

根據資料，出生於1973年的鄧亞萍是中國乒乓球「大滿貫」第一人，她連續八年世界排名第一，奪得包括4枚奧運金牌在內共18次世界冠軍。她24歲時退役，於2008年獲劍橋大學博士學位後，返中國並開始「從政」。2009年4月出任共青團北京市委副書記；2010年10月，37歲的她出任人民日報社副秘書長、人民搜索總經理，成為中共史上最年輕的正廳級幹部。

奧運 北京 中共

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